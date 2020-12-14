«Я останусь до конца жизни зеком»: историк Соколов сказал последнее слово

Хочу выразить глубокое и полное раскаяние в содеянном. Я не то что считаю, что должен, я хочу понести наказание. Я хочу быть наказанным по справедливости, а не за то, что мне вменили в вину СМИ — страшный садист, этакий профессор Мориарти и юная девушка. Спустя полгода после начала нашей семейной жизни Настя написала в своём дневнике: «Я люблю и любима. У нас прекрасные, идеальные отношения».

Чудовищные, страшные оскорбления, которыми потерпевшая осыпала моих детей. Грубейший мат-перемат, который записан на видео на моём смартфоне.

Мерзкая травля длилась два года, но уже через полгода после её начала Настя не выдержала. Она вступила в интимную связь с рецидивистом — так она решила меня наказать в мой 10-дневный отъезд. Мой адвокат Александр Торгашев встречался со свидетелем, который всё подтвердил. Она, утратив все чувства ко мне, не ушла от меня, а осталась, но теперь уже из корыстных убеждений: квартира в Петербурге, диссертация. С тех пор Анастасия изменилась: дикие сцены, агрессия.

Со временем агрессии стало поменьше. 10 июля 2019 года мы подали заявление в ЗАГС. 15 августа мы сообщили об этом друзьям.

2 сентября она написала мне в последний раз в смс: «Я вас очень люблю». 6 сентября, когда она вернулась из Москвы, она очень изменилась.

В ноябре она заявила, что ей срочно надо в архив в Москву. Полагаю, что Анастасия ездила в Москву, чтобы встретиться с людьми, с которыми в сентябре вступила в плотную связь, чтобы нанести удар по мне. Они предложили ей перспективы работы в Москве, взамен — громкий разрыв со мной. В этом был заинтересован только один человек — Понасенков.

Если бы Настя хотела просто уйти от меня, не было бы ничего проще. 7 ноября ей ничего не мешало после ужина лечь спать, а утром собрать вещи и уйти. Если бы она сказала: «Я вас любила, но больше не люблю». Слишком удобно было жить в просторной квартире в центре города, слишком удобно было быть с человеком, который поможет при защите диссертации, с которым в любой момент можно поехать в Париж, в Вену и так далее. Нелюди направили её на меня.

Я держался очень долго. Я до этого ни разу её не ударил! Но в этот раз агрессия была такая дикая, такая страшная. Моя жизнь полностью погублена. Нет той жизни научной, общественной. Моей жизни больше нет как таковой.

После смерти Анастасии я хотел уйти из жизни, но сделать это достойно — попрощаться с детьми. Поэтому я хотел скрыть следы преступления, да, мне было страшно.

Если бы сейчас передо мной была мать Анастасии, я бы дал ей в руки табельное оружие. Я бы сказал ей: «Если вы считаете, что я сделал это хладнокровно, выстрелите в меня!»

Главный злодей, который, узнав о трагедии, выложил ролик на YouTube, танцевал от радости. На него должен быть направлен ваш гнев.

Я наказан! Моя жизнь уничтожена. Я останусь до конца жизни зеком, мне не прожить столько в тюрьме, сколько мне здесь попросили.

Я хотел бы обратиться к родителям Анастасии, я хотел бы на коленях просить у вас хотя бы о снисхождении. Я ничего не боюсь! Мне уже бояться нечего. Я прошу у родителей Насти, чтобы они постарались понять, что их дочь была последней любовью в моей жизни. И у нас эту любовь вырвали. Простите хоть чуть-чуть, хоть капельку.