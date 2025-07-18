Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 14:00

Погода в Москве в субботу, 19 июля: ждать ли аномальную жару и грозы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В субботу, 19 июля, в Москве будет пасмурно. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на завтра?

Какая погода будет в Москве 19 июля

Синоптик Александр Шувалов рассказал, что в Москве в субботу, 19 июля, а также в воскресенье, 20 июля, ожидается неустойчивая погода.

«На днях к Москве и Подмосковью подойдет очередная зона с юго-запада, и в субботу регион накроет дождями. В этот день ожидают наиболее интенсивные осадки, и температура немного понизится, до +21–23 градусов. В ночь с 19 на 20 июля дождь прекратится, температура останется на том же уровне. Ветер сменится на юго-восточный, до 5 м/с», — сказал он URA.RU.

Ранее Шувалов также предупреждал, что 19 июля в Москву могут вернуться осадки.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», 19 июля в российской столице будет пасмурно, во второй половине дня ожидается гроза. Порывы умеренного юго-восточного ветра будут доходить до 5 м/с. Утром температура составит +20 градусов, днем сохранится на уровне +24–26 градусов, а к ночи опустится до +20 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура в течение дня составит около +24 градусов», — уточнили синоптики.

Температура воды в водоемах Москвы 19 июля при этом останется на комфортном уровне — около +20 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 19 июля

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в субботу, 19 июля, в Санкт-Петербурге ожидается небольшая облачность, без осадков.

«Ночью — плюс 15–17 градусов, днем — плюс 26–28 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что ниже нормы», — рассказал он «Фонтанке».

По данным «Яндекс. Погоды», в Северной столице завтра днем прогнозируется облачная с прояснениями погода, температура днем поднимется до +26 градусов, вечером — до +25 градусов.

Портал meteovesti пишет, что 19 июля ожидается малооблачная погода: ночью — плюс14–16 градусов, днем — плюс 26–28 градусов. Ветер восточный, умеренный.

Читайте также:

Ливни и осенний холод до +8? Погода в Москве в начале августа: чего ждать

Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры

Правда ли, что пенсии будут повышать каждый квартал? Кому, на сколько

новости
прогноз погоды
Москва
погода
Санкт-Петербург
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ДПС в Крыму ловили водителей на «пьянку» и брали взятки
«На ее красивейшую фигуру оглядывались»: Новикова о Степаненко до Петросяна
Генерал объяснил намерения ВСУ повторить прорыв курской границы
Найдена женщина, скрывавшаяся 16 лет после расправы над тетей
Раскрыта новая тактика применения российских «Солнцепеков»
Названа неожиданная сумма, которую правительство Германии тратило на макияж
WhatsApp и Telegram заблокируют в РФ? Что известно, причины, какие аналоги
«На стену голыми руками»: раскрыто, почему ВСУ не прорвут курскую границу
Пенсионер чудом выжил после наезда поезда под Новосибирском
Аналитики сообщили о заметном спаде потребления одного популярного продукта
В МИД поделились сенсационным прогнозом на товарооборот с Евросоюзом
Река Пьяна стала последним пристанищем для двоих прокуроров и их коллег
Раскрыто, что грозит волгоградке за оскорбление ребенка с аутизмом
Степашин ответил на инициативу разрешить вступление в брак с 16 лет
«До последнего украинца»: в Госдуме раскрыли приказ экс-премьера Джонсона
Стало известно, кому арестованный IT-миллиардер давал взятки
Лебедев назвал временным эпизодом отсутствие Баку на Экономсовете СНГ
В Крыму начали проверку после аварийной остановки аттракциона
Помочившийся на улице 90-летний дед стал фигурантом дела о педофилии
Школьный завхоз пошел против правил и выиграл в лотерею 307 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.