Погода в Москве в субботу, 19 июля: ждать ли аномальную жару и грозы

Погода в Москве в субботу, 19 июля: ждать ли аномальную жару и грозы

В субботу, 19 июля, в Москве будет пасмурно. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на завтра?

Какая погода будет в Москве 19 июля

Синоптик Александр Шувалов рассказал, что в Москве в субботу, 19 июля, а также в воскресенье, 20 июля, ожидается неустойчивая погода.

«На днях к Москве и Подмосковью подойдет очередная зона с юго-запада, и в субботу регион накроет дождями. В этот день ожидают наиболее интенсивные осадки, и температура немного понизится, до +21–23 градусов. В ночь с 19 на 20 июля дождь прекратится, температура останется на том же уровне. Ветер сменится на юго-восточный, до 5 м/с», — сказал он URA.RU.

Ранее Шувалов также предупреждал, что 19 июля в Москву могут вернуться осадки.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», 19 июля в российской столице будет пасмурно, во второй половине дня ожидается гроза. Порывы умеренного юго-восточного ветра будут доходить до 5 м/с. Утром температура составит +20 градусов, днем сохранится на уровне +24–26 градусов, а к ночи опустится до +20 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура в течение дня составит около +24 градусов», — уточнили синоптики.

Температура воды в водоемах Москвы 19 июля при этом останется на комфортном уровне — около +20 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 19 июля

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в субботу, 19 июля, в Санкт-Петербурге ожидается небольшая облачность, без осадков.

«Ночью — плюс 15–17 градусов, днем — плюс 26–28 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что ниже нормы», — рассказал он «Фонтанке».

По данным «Яндекс. Погоды», в Северной столице завтра днем прогнозируется облачная с прояснениями погода, температура днем поднимется до +26 градусов, вечером — до +25 градусов.

Портал meteovesti пишет, что 19 июля ожидается малооблачная погода: ночью — плюс14–16 градусов, днем — плюс 26–28 градусов. Ветер восточный, умеренный.

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