Свидетель: Понасенков просил совершить сексуальное насилие над Соколовым

https://static.news.ru/photo/a735830a-1782-11eb-bf18-fa163e074e61_660.jpg Евгений Понасенков Фото: Ponasenkov/facebook.com

Свидетель защиты по делу историка Олега Соколова Александр Лепихов в суде рассказал, что его оппонент Евгений Понасенков собирался организовать нападение на историка.

Актёр Александр Лепихов выступал свидетелем ещё на гражданском процессе между Понасенковым и Соколовым. По его словам, Понасенков «испытывал жуткую неприязнь» к Соколову, а также «срежиссировал» всё, что предшествовало преступлению.

Он просил организовать группу сильных ребят, поймать Соколова, избить, поставить на колени, совершить сексуальное насилие и помочиться на лицо. Всё это нужно было записать на видео и прислать ему, — заявил Лепихов.

Он добавил, что у него в Facebook осталась переписка, которая это подтверждает. Соколов выразил надежду, что Понасенков тоже станет фигурантом уголовного дела.

Олег Соколов — известный учёный-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности. Историк сразу признал свою вину, однако позже, уже в суде, пытался обвинить погибшую в том, что она вынудила его пойти на преступление.

Девушка, которая мне казалась идеальным созданием, превратилась в существо из страшной сказки, — объяснял он причину своего поступка.

Следователи отправляли Соколова на психолого-психиатрическую экспертизу, в декабре 2019 года институт им. Сербского признал его вменяемым.

В начале судебных слушаний по существу историк неожиданно отказался от своего адвоката Александра Почуева, широко комментировавшего его дело в СМИ. Новым защитником Соколова стал Сергей Лукьянов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что историк Соколов обвинил Понасенкова в организации убийства его возлюбленной.