Суд арестовал журналиста Ивана Сафронова

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Лефортовский суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Суд постановил избрать Сафронову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 сентября 2020 года, — огласила решение судья.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов о домашнем аресте, а также дополнительное ходатайство следователей о продлении срока задержания на 48 часов

Заседание проходило в закрытом режиме. На этом настоял следователь ФСБ.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного 275 статьёй УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35. С мая 2020 года мужчина работал на должности советника главы Роскосмоса. В ведомстве уже заявили, что уголовное дело не связано с текущей деятельностью Сафронова.