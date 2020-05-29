В последнюю неделю мая возобновилось судебное следствие по делу «Сети» (признана в России террористической организацией и запрещена) в Петербурге. Перерыв был вызван пандемией коронавируса, у защиты было всего несколько дней для представления доказательств. На скамье подсудимых — антифашисты Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Чем отличается петербургское дело от пензенского, и как прошли последние заседания — в материале NEWS.ru.

Слушать дело Второй западный окружной военный суд на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге начал ещё прошлой весной. Параллельно начался пензенский процесс. В июне 2019 года слушание по Филинкову и Бояршинову отложили — для проведения лингвистической экспертизы текстовых документов «Положение» и «Съезд-2017», которое Следствие считает главным доказательством. Суд в Петербурге возобновился только в феврале 2020 года, когда приговоры по «Пензенскому делу» уже были вынесены — фигуранты получили от 6 до 18 лет.

Экспертиза, из-за которой так надолго прервались слушания, не нашла в документе призывов к насилию. Она сочла текст неструктурированным и незаконченным, к тому же содержащим фрагменты личных переписок и списка покупок.

В феврале закончила представлять свои доказательства сторона обвинения, и суд снова вынужден был объявить перерыв — теперь уже из-за начавшейся пандемии коронавируса и введённых ограничений.

Суд в прямом эфире

Процесс возобновился 25 мая. При этом ограничения, в том числе на присутствие в суде слушателей и журналистов, не были отменены. Адвокаты требовали перенести судебное заседание, однако в этом им было отказано. Чтобы обеспечить резонансному делу хотя бы частичную гласность, суд разрешил вести трансляцию в интернете силами защиты.

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (слева направо) Петр Ковалев/ТАСС

В течение недели адвокаты предоставляли различные доказательства, вызывали в суд свидетелей, просили истребовать оригиналы вещественных доказательств из «пензенского» дела. Так, суд допросил трёх экспертов Центра судебной экспертизы Минюста, которые исследовали файлы «Положение» (его следствие считает основным вещдоком, так называемым «Сводом» организации) и «Съезд-2017». Они подтвердили выводы экспертного заключения. Также в суд пришли бывшие члены ОНК Санкт-Петербурга: они общались с обвиняемыми спустя пару дней после их задержания — на теле ещё были видны следы от побоев и от ожогов электрошокера. С помощью этих показаний защитники пытались доказать, что признательные показания Филинкова были даны под пытками, на них нельзя опираться. Сам Филинков вновь рассказал как следователи пытали его, вывозя в лес. Суд также выслушал лингвиста, который проводил исследование протоколов допросов всех фигурантов дела. Он пришёл к выводу, что их тексты повторяются из документа в документ, соответственно, их нельзя назвать самостоятельными.

Кроме того, защита просила истребовать из Пензы основные вещдоки: ноутбук на котором якобы содержался файл «Положение», и жесткий диск — якобы с файлом протокола съезда.

Адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов говорит, что линия защиты строится на выявлении серьёзных ошибок в документах, составленных пензенскими сотрудниками ФСБ.

Уровень профессиональный у питерских следователей намного выше. А пензенские привыкли работать в провинции без контроля. Имеются признаки откровенной фальсификации. Виталий Черкасов Адвокат Адвокат

Черкасов говорит, что защите «закрыт доступ к вещдокам».

Не можем получить доступ к исходному источнику. В нашем деле есть лишь копии протоколов обыска, осмотра ноутбука «Леново». Пензенское дело было рассмотрено быстрее, приговор находится в открытом доступе, мы его читали. В нем говорится, что Файл «Съезд-2017» не был обнаружен на ноутбуке. Копии документов говорят, что документы находятся на ноутбуке «Леново», а в приговоре утверждается обратно, — рассказывает он.

Адвокат добавляет, что суд отказал в истребовании ноутбука и жёсткого диска из пензенского дела, сославшись на то, что в материалах уже присутствуют копии протоколов их обыска и осмотра. Однако защитник предполагает, что дело совсем не в этом, а в том, что истребование доказательств из пензенского дела — «геморрой», и никакой суд не будет делиться вещдоками в стадии апелляции (осуждённые в Пензе фигуранты сейчас ожидают рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, — NEWS.ru).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также Черкасов уверен, что петербургское и пензенское дела должны были расследоваться в рамках одного уголовного дела и рассматриваться в одном суде, но тут включились внутриведомственные игры.

Руководители регионов решали, где должно произойти разбирательство, но так и не договорились, каждый решил срубить «палку». В итоге и мы пострадали, и они, потому что большое количество материалов нужно получать из Пензы, — поясняет он.

«У Филинкова нет шлейфа неприятных историй»

Адвокат говорит, что его подзащитный Филинков выделяется на фоне остальных фигурантов — «вызывает умиление и располагает к себе».

В отличие от пензенских фигурантов мой подзащитный белый и пушистый. Он вызывает умиление и располагает к себе, у него нет шлейфа неприятных историй. К антифашистскому движению прислонился случайно. Симпатии были определенные. Его супруга — убежденная антифашистка. И познакомившись с ней, он попал, естественно, в круг того общения, которое очерчено следствием, — утверждает Черкасов.

В середине недели защитник был уверен, что судейский состав не настроен на длительное и размеренное исследование доказательств защиты. Он сделал такой вывод из слов судей, которые изначально говорили, что уже в четверг ждут финальные показания подсудимых. Однако 28 мая после завершения заседания адвокаты Виктора в своём Telegram-канале поблагодарили судей «за сегодняшнее развитие событий» — за то, что не отказали в ходатайствах и не заняли сторону гособвинителя. Таким образом, судебное следствие продолжится 1 июня, защита планирует продолжать предоставлять доказательства, в том числе допросить троих уже осуждённых фигурантов «пензенского» дела.

Юлий Бояршинов Петр Ковалев/ТАСС

Нужно отметить, что второй обвиняемый по «петербургскому» делу Юлий Бояршинов признался в участии сообщества «Сеть» и просил об особом порядке рассмотрения дела в суде — без исследования доказательств. Поэтому его защитники в ходе последних заседаний не заявляли никаких ходатайств.

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов вместе с фигурантами дела из Пензы обвиняются в причастности к террористическому сообществу (ч.2 статьи 205.4 УК). ФСБ возбудила уголовное дело в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, также их объединяло увлечение страйкболом. По мнению следователей ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и чемпионата мира в 2018 году. Ячейки сообщества находились в Пензе, Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые из фигурантов на суде заявили, что дали признательные показания под пытками сотрудников ФСБ, и отказались от них.