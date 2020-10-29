Пушки, водка, икра и лосось: каким российским брендам угрожает дело ЮКОСа

Гаагский суд снял арест с брендов водки «Столичная» и «Московская» в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах, который был наложен бывшими акционерами российской нефтяной компании ЮКОС. Известные алкогольные бренды удалось «спасти», однако Россия по-прежнему должна $57 млрд акционерам на основании решения третейского суда в Гааге. NEWS.ru выяснял, какие ещё отечественные бренды теоретически под угрозой и почему акционеры добивались перехода к ним прав на известную русскую водку.

Корабли и картины

О том, что суд в Гааге снял арест с брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya («Столичная» и «Московская») в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах (страны Бенилюкса), стало известно 27 октября. Эти и другие марки принадлежат российскому федеральному казённому предприятию «Союзплодоимпорт». Арест был наложен в мае 2020 года по иску бывших акционеров ЮКОСа, а именно компаний Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Помимо вышеперечисленных марок, в иске упоминаются бренды «Зубровка», «Кубанская русская водка», «На здоровье», а также фирменный знак «Союзплодоимпорта». В судебном решении, снявшем арест, сказано, что так как «Союзплодоимпорт» — это унитарное предприятие, то оно «не отвечает по обязательствам собственника своего имущества» — Российской Федерации. Страна отвечает по своим обязательствам лишь тем имуществом, которым владеет по праву собственности, а не закреплённым за «созданными государством юридическими лицами на праве хозяйственного или оперативного управления».

Водка — это не единственный бренд, права на который есть у «Союзплодоимпорта» и который теоретически под угрозой новых исков экс-акционеров ЮКОСа. Согласно сайту казённого предприятия, также за ними закреплены товарные знаки осетровой селекционной икры Stolichnaya Caviar, популярного сгущённого молока в синей консервной банке «СПИ», «Советского шампанского», водки Kristal и Sibirskaya Strong и других. Всего «Союзплодоимпорт» является правообладателем более 140 товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию.

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Как отмечает советник Pen & Paper Сергей Гландин, экс-акционеры ЮКОСа могут и дальше пытаться наложить арест на имущество, принадлежащее России, если то, что оно действительно принадлежит стране, удастся доказать.

В мае акционеры ЮКОСа наложили арест на водочные бренды «Столичная» и «Московская» на территории Бенилюкса — это Бельгия, Голландия и Люксембург. И, как стало известно пару дней назад, суд отменил арест этих брендов. Ответчиком перед акционерами является Российская Федерация. Соответственно, они могут пытаться найти и наложить арест на имущество, принадлежащее России. Сергей Гландин специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper

В свою очередь в «Союзплодоимпорте» полны уверенности насчёт безопасности своих брендов.

Суд Гааги признал арест товарных знаков ФКП «Союзплодоимпорт» в рамках судебного спора между бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС и Российской Федерацией незаконным. Решение вынесено, оно обоснованное и подкреплено серьёзной доказательной базой. Оппонентам предприятия на сегодняшний день не удалось предъявить суду никаких аргументов в свою пользу. Поэтому на данном этапе говорить о каких-либо дальнейших шагах ФКП «Союзплодоимпорт» преждевременно, — заявила NEWS.ru пресс-секретарь ФКП Нелли Пугачёва.

По словам Сергея Гландина, бывшие акционеры нефтяной компании должны найти для ареста имущество РФ, которое не попадает под определённые юрисдикционные иммунитеты. Нельзя, например, арестовать здания и счета, принадлежащее посольству, консульству России.

Под арест может попасть военная техника, отправляемая на различные западные оружейные выставки. Например, танки, самолёты. Могут арестовать коллекции картин, если госмузеи, отправляя их на выставку, не будут устанавливать соответствующие иммунитеты от принудительного взыскания. Далее акционеры ЮКОСа могут обращаться в различные государственные суды других стран, например, Германии, Франции, и пытаться признать и привести в исполнение решение суда на $50 млрд там. После того как местные суды признают и приведут в исполнение судебное решение Гааги, акционеры и там смогут поискать какое-то имущество РФ, которое не под иммунитетом, — объясняет эксперт.

Гландин отмечает, что точно иммунитетом обладают военные корабли России, входящие в иностранные порты. Также им обладает зарубежный армейский флот и у нас. Эксперт подчёркивает, что всё, что принадлежит «Газпрому», «Газпромнефти» и другим акционерным обществам с госучастием, — не является имуществом РФ и, соответственно, арестовать это тоже не получится.

Минобороны России/facebook.com

Пиррова победа

Право России на бренды водки было оспорено вскоре после того, как она его вновь обрела. История с советскими алкогольными напитками уходит корнями в 80-е. Бренды принадлежали созданному ещё в СССР «Союзплодоимпорту». После начала приватизации в первой половине 90-х руководство организации не смогло её юридически грамотно оформить. В результате «Союзплодоимпорт» полноценно не превратился в акционерное общество. Права на производство и продажу алкогольных брендов подвисли в юридической неопределённости. В 1994 году президент Борис Ельцин поручил премьер-министру Виктору Черномырдину заняться проблемой «обеспечения правовой охраны наименований, предназначенных для обозначения всемирно известных российских водок». В результате Роспатентом «Союзплодоимпорт» был признан законным владельцем товарных знаков «Столичная» и «Московская».

Однако правовые неопределённости позволили предпринимателю Юрию Шефлеру продавать алкоголь под брендом «Столичная» и «Московская». Этим занималось его ЗАО «Союзплодимпорт», которое было позже переименовано в ОАО «Плодовая компания».

В 2000 году заместитель генерального прокурора РФ предъявил в Арбитражный суд Москвы иск к Плодовой компании и Московской регистрационной палате с требованием признать недействительным п. 2 устава ОАО, согласно которому общество было объявлено правопреемником государственного «Союзплодоимпорта». В итоге решением Высшего арбитражного суда России было установлено, что Плодовая компания не является правопреемником. Роспатент перерегистрировал водочные товарные знаки на государство в лице Минсельхоза РФ. Позже права на несколько товарных знаков, в том числе водку «Столичная» и «Московская», окончательно перешли к заново созданному федеральному казённому предприятию «Союзплодоимпорт».

Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Однако под вопросом оставались права на продажу за границей. Судебные процессы по возвращению марки «Столичная» и ещё нескольких известных брендов под контроль ФКП «Союзплодоимпорт» шли с 2002 года. В январе 2020 года Россия одержала окончательную победу — Верховный суд Нидерландов подтвердил право РФ на использование бренда водки «Столичная» на территории стран Бенилюкса. Этим и воспользовались бывшие акционеры ЮКОСа.

Россия должна выплатить им $57 млрд на основании решения суда в Гааге от 2014 года, который счёл, что отечественные власти незаконно национализировали нефтяную компанию в 2004 году, когда государство продало её основной актив на аукционе. В 2016 году окружной суд Гааги встал на сторону РФ и отменил решение, посчитав, что арбитраж не имел права рассматривать дело ЮКОСа. Однако в 2020 году апелляционная инстанция встала на сторону экс-акционеров. Россия опротестовала решение в последней инстанции — Верховном суде Нидерландов. Решение по этой апелляции ожидается в будущем.