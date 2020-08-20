Хакеры и лазеры: неожиданные версии защиты в оправдание Михаила Ефремова

На одном из последних заседаний Пресненского суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова сторона защиты привлекла эксперта для того, чтобы тот объяснил, что кроме ошибок водителя могло стать причиной аварии. Вместо обсуждения состояния человека, находившегося за рулём, он выдвинул версию, что машину актёра могли взломать и взять под своё управление хакеры или что Ефремова могли ослепить лазером. NEWS.ru изучил одну из экспертиз по этому делу.

Сторона защиты привлекла в качестве эксперта специалиста по имени Юрий Фиалко. В целом его позицию можно описать следующим образом: экспертиза двух автомобилей, которая была проведена МВД, недостаточно полная. По мнению Фиалко, причиной может служить (что бы это ни значило) «низкая материальная база» органов. Он обратил внимание на то, что машина Ефремова была нашпигована электроникой, которую недоброжелатели могли взломать через спутник, взять управление автомобилем под свой контроль и, видимо, сделать так, чтобы он «вылетел на встречку». Фиалко подчеркнул, что полицейская экспертиза эту версию не проверяла.

По словам эксперта, хакеры способны заставить чужие машины подчиняться их командам, как в фильме «Терминатор 3». Также он заверил, что читал исследования, согласно которым ДТП происходили из-за вброса отравляющих веществ через кондиционер, а поэтому нужно исследовать «аэрозольное облако» на месте происшествия, что полиция почему-то не сделала. Также Ефремова могли ослепить лучом лазера. Кроме того, Фиалко предположил, что актёр превысил скорость на 25 км/ч из-за телефонного звонка или других «внештатных ситуаций». Ещё эксперт заявил, что артист мог получить в дороге «неожиданную весть».

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Осталась не изучена электроника автомобиля и остался не раскрыт вопрос возможности внешнего воздействия через спутник или иным путём на управление двигателем через электронные системы. На практике эксплуатации имелись случаи самопроизвольного ускорения транспорта при нажатии на педаль акселератора: при получении неожиданной вести, телефонного звонка, ослеплении лучом лазера, из-за вброса каких-то отравляющих паров и веществ через кондиционер, иных внештатных ситуаций, — говорится в экспертном докладе Юрия Фиалко.

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Фиалко также посетовал на то, что не была собрана вся информация с места ДТП, в частности, не было ли аномальной «энергетической дыры» или «энергетического сгустка» грозового характера. Адвокат потерпевших Анна Бутырина спросила у эксперта, куда обращаются за исследованием «энергетических дыр». В ответ тот посоветовал организацию «Космопоиск», члены которой занимаются паранормальными явлениями и ищут НЛО.

По сообщениям журналистов, сторона обвинения и потерпевшие пытались отвести эксперта, ссылаясь на то, что он не может подтвердить свою компетентность, однако суд отказал в этом. В документах, предоставленных источником NEWS.ru, указано, что Юрий Фиалко учился в Московском государственном историко-архивном институте, а также в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Кроме того, он окончил Киевские Высшие курсы МВД СССР.

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Добавим, что Фиалко работает преподавателем в университете «Синергия». Это частное учебное заведение имеет неоднозначную репутацию. Оно известно громкими платными лекциями с приглашёнными звёздами, такими как Хабиб Нурмагомедов, Арнольд Шварценеггер или осуждённый мошенник Джордан Белфорт.

В 2012 году в передаче «Вести недели» был показан репортаж «Тьма знаний», в котором, в частности, один из студентов этого вуза рассказал про покупные экзамены. В сюжете эти слова также подтверждались с помощью скрытой съёмки. Позже появился ролик производства телеканала «Синергия ТВ», в котором тот же студент опровергал сказанное репортёру. Однако впоследствии он заявил, что всё сказанное им в первый раз — правда, что его на следующий день после выхода передачи в эфир обыскали охранники университета, отняли всю электронику, отключили мобильный телефон и повели к декану, который стал угрожать отчислением.

Кроме того, журналист Борис Соболев в программе «Вести недели» в 2012 году сообщил, что вуз в нарушение закона об образовании принимает студентов без результатов ЕГЭ.