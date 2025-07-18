Найдена женщина, скрывавшаяся 16 лет после расправы над тетей The Thaiger: в Таиланде арестовали скрывавшуюся 16 лет убийцу родственницы

Жительница Таиланда по имени Ворапорн, которая вместе с матерью Висаи убила тетю Бунтинг еще в 2009 году, была арестована в провинции Накхонпатхом, сообщает The Thaiger. Тогда останки убитой нашли в 50 метрах от ее дома. Висаи удалось задержать по горячим следам почти сразу, однако Ворапорн скрывалась от правосудия последние 16 лет.

Была задержана женщина, которая более 16 лет скрывалась от правосудия в связи с убийством своей тети в результате семейного спора, — говорится в публикации.

На допросе Ворапорн частично признала вину. Она утверждает, что между ее матерью и тетей долгое время продолжался конфликт из-за наследования земли их бабушки и дедушки. Одна из перепалок закончилась дракой с применением подручных предметов, в ходе которой Ворапорн и ее мать убили Бунтинг.

Ранее в Москве был задержан местный житель, расправившийся с женщиной и ее дочкой ради столичной квартиры. Жестокое убийство он совершил еще 15 лет назад. Все это время мужчина проживал в квартире, которую заставил переписать на себя.