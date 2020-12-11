Почему калининградское дело «акушеров-убийц» завершилось оправданием

10 декабря в Калининградском областном суде состоялась развязка драматического уголовного дела врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Их обвиняли в организации убийства и убийстве новорождённого. Дело слушалось судом присяжных, и после двухдневных прений настала их очередь принимать решение. Спустя несколько часов в совещательной комнате коллегия вынесла свой вердикт: вина Сушкевич и Белой в убийстве не доказана. После оправдания Елена Белая вернулась к работе в прямом смысле немедленно: уже сегодня она зашла в свой кабинет в роддоме № 4. Подробности — в материале NEWS.ru.

Прения сторон продолжались два дня. Сначала выступила гособвинитель. О нлайн-трансляцию из зала суда вёл калининградский новостной портал Kaskad.tv. Обвинение пыталось убедить присяжных, что ребёнок были убит инъекцией сульфата магния руками Белой и Сушкевич. Прокурор выступала эмоционально и употребляла минимум юридической терминологии, в отличие от остальной части процесса.

Для каждого из них Ахмедов (погибший ребёнок. — NEWS.ru) — это брак, либо труп, либо инвалид. <...> Идите и делайте — вот приказ Белой. Потому что узбечка без российского гражданства (мать погибшего ребёнка. — NEWS.ru) якобы ничего не понимает, на это был расчёт, — говорила представитель обвинения.

Затем слово взяла сторона защиты. Адвокаты особое внимание обращали на показания свидетеля обвинения Татьяны Косаревой: по их словам, они вызывают большие сомнения. Также они утверждали, что искусственно магнезию в организм ребёнка никто не вводил и он родился уже нежизнеспособным. Кроме того, адвокаты Белой упомянули запись разговора их подзащитной с подчинёнными: этот аудиофайл — одно из ключевых доказательств обвинения, на нём слышно, как Белая отчитывает врачей и якобы требует умертвить недоношенного ребёнка и подделать документы. По их словам, эта запись свидетельствует только о том, что Белая эмоционально отчитывала подчинённых, а её недовольство вызвано тем, что ребёнку не была оказана вовремя компетентная медпомощь.

Бывший главный врач родильного дома № 4 Елена Белая Михаил Голенков/РИА Новости

Далее с последним словом выступили подсудимые — Елена Белая и Элина Сушкевич. Они попросили присяжных вынести оправдательный вердикт.

Версия событий 6 ноября 2018 года, предложенная гособвинителем, не соответствует действительности. Я была крайне возмущена ситуацией. Почему неонатолога не было на родах? Неонатолог проспал. Почему не вызвали бригаду перинатального центра в 4:30? — сказала Елена Белая.

Она также отметила, что не давала Сушкевич никаких указаний, неонатолог занималась спасением ребёнка.

Я не убивала ребёнка, не вводила ему магнезию и не выполняла чьих-то распоряжений. <...> Записи, которые я делала в листе осмотра, оставила в роддоме. Их нет в истории ребёнка. Низкое давление и кровотечение привели к критическому состоянию ребёнка. <...> Практически не отходила от ребёнка, старалась стабилизировать его состояние. Я не связана статистикой, нас не наказывают за количество умерших детей, — сказала Элина Сушкевич в последнем слове.

Присяжные не смогли прийти к единому мнению, поэтому решение принималось путём голосования. Трое членов коллегии сочли вину врачей доказанной, пятеро — нет. Таким образом, присяжные оправдали Элину Сушкевич и Елену Белую. Члены коллегии удалялись в совещательную комнату пять раз: судья постоянно находил в составленном ими документе ошибки.

Немедленно приступить к работе

Адвокат Белой Михаил Захаров в разговоре с NEWS.ru сказал, что оценивает вердикт присяжных как «сложный путь, который закончился полной безоговорочной победой». Он надеется, что оправдательный приговор будет закреплён в апелляционной инстанции — куда, судя по настрою, обязательно будет обращаться гособвинение.

Он также отметил, что у защиты оставались сомнения в том, что вердикт будет именно таким.

Сейчас, отмотав назад, сложно сказать, что у нас было единодушное ожидание оправдательного вердикта. Видя, как ведётся процесс со стороны председательствующего, видя, как нагло ведут себя представители гособвинения, были большие сомнения, что такой вердикт будет. Позиция суда оставалась достаточно жёсткой по отношению к защите вплоть до удаления присяжных. Михаил Захаров адвокат адвокат

Захаров пояснил, что оправдательный вердикт вступил в силу в момент его оглашения и судья теперь не может вынести обвинительный приговор. Он также отметил, что вчера врачам был отменён домашний арест.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вчера сотрудники ФСИН сняли браслет с Сушкевич, сегодня — с Белой, какие-либо ограничения отменены. Они пользуются всеми правами граждан Российской Федерации без ограничений, — сказал адвокат.

Кроме того, Захаров рассказал, что Елена Белая уже сегодня снова вышла на работу на прежнее место — в роддом № 4.

Сегодня в 9 утра она была у ворот своего роддома № 4, где она числится замглавврача. Сегодня был разговор с её руководителем, который пожелал взять паузу, адвокаты объяснили, что он не имеет права после оправдательного вердикта препятствовать Белой в осуществлении трудовых обязанностей, после чего она была допущена к их выполнению. Проследовала в свой отдельный кабинет. Продолжает выполнять свои обязанности врача, — заявил он.

Адвокат Сушкевич Камиль Бабасов подтвердил, что у его подзащитной аналогичные планы — немедленно вернуться на работу, однако утверждать, что она приступила к работе уже сегодня, он не стал.

Также адвокат отмечает, что высока вероятность отмены оправдательного приговора в апелляции, но защита постарается этого не допустить.

У нас достаточно высокий процент отмены оправдательных приговоров — 90%. Мы будем биться за то, чтобы устоял этот приговор. Нарушений в ходе процесса старались не допускать. Камиль Бабасов адвокат адвокат

Дело Елены Белой и Элины Сушкевич завершено, однако формальная точка ещё не поставлена — стороны вновь соберутся в Калининградском областном суде 16 декабря для обсуждения последствий вердикта присяжных и иных процессуальных моментов.

По мнению следователей, по указанию и. о. главврача роддома № 4 Елены Белой младенцу, который родился глубоко недоношенным на 24-й неделе беременности, ввели раствор сульфата магния — это и стало причиной смерти. Белая была арестована в середине ноября 2018 года и более полугода оставалась единственной фигуранткой в деле. Однако в июне 2019 года следователи привлекли в качестве обвиняемой реаниматолога Элину Сушкевич. Тогда врачи со всей страны запустили масштабную кампанию в поддержку врачей, одним из слоганов которой по аналогии с делом Ивана Голунова был «Я/мы Элина Сушкевич».

Заведующая отделением новорождённых, где родился сын гражданки Узбекистана Замирхон Ахмедовой, Татьяна Косарева в своих свидетельских показаниях утверждает, что видела, как Сушкевич ввела инъекцию магнезии в катетер новорождённого. Сделано это было, по её словам, по указанию Белой. Этой же версии придерживается заведующая родильным отделением той же больницы Татьяна Соколова. Именно их показания легли в основу обвинительного заключения.

Однако изначально Сушкевич была лишь свидетельницей по делу и продолжала работать в региональном перинатальном центре в Калининграде. Единственной обвиняемой была Елена Белая, которой вменяли превышение должностных полномочий. Следствие считало, что главврач распорядилась не вводить ребёнку дорогостоящий препарат «Куросурф», который помог бы альвеолам лёгких недоношенного ребёнка раскрыться. Это было сделано якобы для экономии бюджетных денег. Однако в июне 2019 года всё изменилось, и теперь Сушкевич и Белая обвиняются по более тяжкой статье — организация убийства и убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 105 УК).