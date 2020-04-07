Силовики в Сахалинской области задержали трёх человек, которые якобы готовили теракты и собирались насильственным способом захватить власть. Суд отправил фигурантов дела в СИЗО. Вероятно, обвиняемые в создании террористического сообщества привлекли внимание ФСБ публикациями в интернете и интересом к страйкболу, в который также играли подсудимые по нашумевшему «пензенскому делу». Только если участники так называемого сообщества «Сеть» (запрещённого в РФ) были антифашистами, дальневосточные любители вылазок на природу придерживаются прямо противоположных взглядов. Судя по материалам дела, они вели националистические паблики в соцсетях, поддерживали ультраправые идеи и желали превосходства «одной национальности над другими». NEWS.ru выяснил подробности нового дела, а также подноготную сахалинского националистического подполья, к которому, предположительно, имел ранее отношение один из задержанных.

«На принципах исключительности»

В настоящее время фигурантами дела о создании террористического сообщества (ст. 205.4 УК) проходят, по меньшей мере, три жителя Сахалинской области — 38-летний Александр Козин, 26-летний Арсений Лесной и 22-летний Олег Сафонов. По ходатайству ФСБ 6 апреля суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Все они якобы занимались страйкболом и таким образом готовились к событиям по сценарию украинского «майдана».

Вскоре после объявления в лентах новостей об их аресте местная Сахалинская федерация страйкбола выступила с заявлением, в котором говорится, что с 2018 года этот вид спорта считается в России официально признанным, а члены организации и те, кто посещает их занятия, «не привлекались к ответственности за какие бы то ни было нарушения закона».

Мы полагаем, что информация о том, что задержанные лица были страйкболистами, является ложной. Для задержанных лиц и их родственников такая позиция является выгодной, так как в их интересах создание общественного резонанса и отклика общественности. Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что сам факт наличия у задержанных лиц оборудования для игры страйкбол, не говорит об их принадлежности к страйкбольному сообществу, — говорится в заявлении на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Позднее под заявлением оставил комментарий представитель организации Дмитрий Ставицкий.

Позвонили с Минспорта и выразили мнение о том, что наша позиция как официальной организации должна быть опубликована, — сообщил он.

https://vk.com/roososfs

Другая структура — Сахалинская ассоциация страйкбола — ограничилась публикацией новости об аресте спортсменов, не став делать каких-либо заявлений «по просьбам» местных чиновников.

Как следует из имеющегося в распоряжении NEWS.ru постановления о привлечении Александра Козина в качестве обвиняемого, он «не позднее июня 2018 года» создал на Сахалине террористическое сообщество для насильственной смены власти и конституционного строя в РФ. По версии ФСБ, незаконная деятельность «посредством вооружённых нападений на представителей органов государственной власти и правоохранительных органов» должна была вестись «для установления государственного строя, основанного па принципах исключительности и превосходства представителей одной национальности над другими».

Для этого Козин якобы предложил разделяющим его взгляды Лесному и Сафонову объединиться, на что они согласились и создали некое законспирированное сообщество под его руководством. После этого он «организовал приискание огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывчатых веществ, взрывных и зажигательных устройств; получение и отработку членами террористического сообщества навыков ведения боевых действий в условиях города и лесистой местности, перемещение в боевом порядке в составе группы, выживание в дикой природе; поиск, подбор и вовлечение в сообщество новых участников».

В свою очередь, Лесной и Сафонов «для повышения своей физической выносливости и приобретения устойчивых навыков боевых действий <...> осуществляли соответствующие тренировки, в ходе которых приобретали навыки ведения боевых действий».

Деятельность созданного и руководимого Козиным А.Н. террористического сообщества отличалась сплочённостью, организованностью и устойчивостью, которые достигались посредством согласованности совместных действий, общности преступных замыслов; контролем за поведением его участников; отработанной системой конспирации и обеспечением принимаемых мер по защите от разоблачения; поддержанием внутренней дисциплины; тесной взаимосвязи между участниками террористического сообщества, основанной на национальной общности, длительности и непрерывности существования сообщества, приверженности радикальной террористической идеологии, — говорится в документе.

Местное информагентство Sakh.com со ссылкой на собственные источники сообщает, что речь идёт о так называемом «Сахалинском тактическом клубе националистов» или S.T.C.N.

В S.T.C.N. в настоящее время числятся от 15 до 20 человек. Есть актив, сторонники и так называемые неопределившиеся. До последних до определённого момента не доносят истинные цели создания организации и даже сокращают название до S.T.C., — говорится в публикации.

Александр Козин якобы создал S.T.C.N. после распада местного отделения запрещённой в России ультраправой организации «Русские». Два года назад её лидер Антон Королёв, который уехал из России, был заочно арестован и объявлен в розыск, так как, по данным СК, с осени 2014 года находится на востоке Украины, где участвовал в боевых действиях. В августе 2018 года он был заочно арестован и объявлен в розыск в связи с открытием дела по статье УК «Участие наёмника в вооруженном конфликте» (подробно об истории сахалинских ультраправых речь пойдёт ниже). Местные СМИ, в частности, говорили об этом, упоминая представителей региональной общественной организации «Поисково-спасательный отряд ЧП Сахалин», которую в 2017 году учредил и до ареста возглавлял Александр Козин. Это подтверждается данными государственного реестра юридических лиц.

Другими учредителями выступают Иван Селезнёв и Герман Красников. Последний — 26-летний общественник и журналист, работал в сахалинских газетах, а также публиковался на сайте «Русская народная линия» с текстом «Сахалинские диаспоры выразили желание знать законы». Осенью прошлого года он стал заместителем председателя Молодёжного парламента города Томари Сахалинской области. На странице Красникова во «ВКонтакте» указано , что он придерживается монархических взглядов. Среди подписок — паблик «Расовая красота. Ода красоте белого человека», «Славянский дух» и сообщества, посвящённые древней скандинавской мифологии.

vk.com/pso_chpsakhalin

В соцсети «ВКонтакте» есть страница и у «Поисково-спасательного отряда ЧП Сахалин», на которой публикуются данные о пропавших лицах. Также там имеется фотоотчёт об играх в пейнтбол. По данным местных СМИ, эта организация пыталась получить региональный грант для аренды офиса, приобретения униформы и снаряжения. Кроме того, активисты-поисковики сотрудничали с местным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ), один из лидеров которого на Сахалине Кирилл Кобяков даже размещал в группе объединения два видеоролика ( первый и второй ). На одной из записей запечатлена тренировка с использованием муляжей оружия, какие обычно применяются во время игр в страйкбол.

По данным портала Sakh.com, набор в сообщество S.T.C.N. якобы осуществлялся через поисково-спасательный отряд, чьи участники не просто умели играть в страйкбол, но и использовали охолощенное оружие для отработки навыков стрельбы и привыкания к звукам выстрелов. Кроме того, издание отмечает, что под видом тактического страйкбольного клуба участники националистического объединения не только готовились к уличным боям и учились делать взрывные устройства, но и проводили в Южно-Сахалинске «вылазки в отношении выходцев из стран центрально-азиатского региона и асоциальных элементов». Также к публикации приведены снимки, якобы взятые со страниц в соцсетях, которые вёл Козин. На одном из фото изображены три человека в масках, двое из них держат оружие, похожее на автоматы Калашникова, а один облачён в «униформу» члена американского расистского движения «Ку-клукс-клан». Это скриншот из выложенного 31 декабря 2018 года новогоднего поздравления подписчиков канала «ЧП Сахалин. Русские СМИ» в YouTube.

По словам жены Александра Козина Татьяны Яшиной, её супруг также руководил одноимённым пабликом во «ВКонтакте». На него подписаны более 23 тысяч пользователей. Администраторы данного проекта заявляют, что кроме распространения информацию о чрезвычайных происшествиях на Сахалине он «также пропагандирует идеи здорового Русского национализма». В частности, админы заявляют, что на страницах сообщества освещаются сюжеты по этнической преступности «с целью показать гражданам опасность существующей в РФ миграционной политики», а также ведётся пропаганда «традиционных семейных ценностей» и отказа от алкоголя для «воспитания здорового общества». Отдельно указано, что издание уделяет внимание материалам об оружии и самообороне, а также выживанию во время военных действий «с целью развить у граждан готовность к любым экстремальным ситуациям, к тем же военным действиям».

Между тем соучредитель «Поисково-спасательного отряда ЧП Сахалин» Иван Селезнёв категорически опроверг данные о якобы отборе через участников соревнований актива для неонацистского подполья.

Мы никогда не проводили никаких «учений» для поднятия бунта в стране. Мы никогда не отказывали никому в помощи. Мы никак не поддерживаем национализм. Россия всегда была многонациональной страной. Это наша история, наше великое прошлое, без которого не будет нашего с вами будущего. Занимаясь поисками людей Александр [Козин] показал себя как надёжный товарищ, справедливый и отзывчивый человек. Знаю его достаточно давно, могу добавить, что наш поисковик ещё и хороший семьянин, замечательный тренер, спортсмен. Кому он перешёл дорогу, остаётся только гадать... Я надеюсь на справедливость и объективность тех, кто будет заниматься этим делом, а мы будем и дальше помогать людям. Будем искать и находить тех, кто пропал. Ведь самое главное для нас — это «найден, жив». Всем добра, — сообщил Селезнёв.

Из критиков Telegram в «террористы»

В 2018 году Александр Козин, как админ паблика «ЧП Сахалин Русские СМИ» давал комментарии местному изданию касательно планов властей заблокировать доступ к мессенджеру Telegram.

Если есть опасность общения террористов через Telegram, надо её ликвидировать. Поэтому отчасти это решение я понимаю и поддерживаю, — говорил Козин.

В начале апреля как к террористу сотрудники ФСБ пришли домой к самому Александру Козину. В ходе обыска они нашли несколько подозрительных предметов, которые, как сообщила NEWS.ru его супруга, могли подбросить.

Почему началось преследование, не знаю. Начался обыск так — пришли люди под видом, что нужно взять мазки на коронавирус, так как у нас на улице гражданин Китая проживает. Мы живём в частном доме, муж сначала не открывал — мы находимся на самоизоляции. Его уговаривали, он оделся, вышел к ним, его повалили. Изначально их (сотрудников ФСБ — NEWS.ru) было двое. Один был в гражданском и маске, второй — в защитном костюме белого цвета и маске. Но оказалось, что их было семеро. При обыске у нас нашли незнакомые ни мне, ни мужу предметы. В протоколе это не было отмечено, хотя у нас спрашивали, муж возразил, что это не наше. Я считаю что их подбросили, — рассказывает Татьяна Яшина.

Речь идёт о некоем обрезке трубы с проводами и банке из-под кофе, к которой якобы были скотчем примотаны болты и шурупы. По словам супруги Александра Козина, она увидела этот предмет только на фотографии у следователя.

Могу предположить, что её (банку. — NEWS.ru) у нас в доме оставили строители, которые летом ремонтировали крышу. Саму железку нашли у меня в ящике с одеждой, то есть не у мужа. Меня позвали в мою же комнату и спросили: «Что это?» Шкаф был открыт и сверху лежала эта железяка. А я понятия не имею. Муж сказал: «Вы подложили». Они возразили, мол, обыск идёт при вас. Но ведь внимание человека можно отвлечь. Пока вы в одном шкафу ковыряетесь, ты добровольно показываешь, где у тебя что лежит. И пока ты говоришь, там, за спиной, могут и положить что-то. Нам заявили, что это железяка похожа на взрывное устройство, сразу вызвали сапёра. Он приехал быстро, посмотрел и сказал, что перевозить можно. Завернули его в тряпочку и под опись, — вспоминает Яшина.

По её словам, во время обыска им запретили пользоваться телефонами, хотя супруга Александра Козина полагает, что она имела право на фото- и видеосъёмку, поскольку всё происходило в её доме.

Также мне запретили перемещаться без разрешения во время обыска, и как его проводили, я не видела. Они привели двоих понятых, но не с нашей улицы, это не соседи. Я их не знаю. Меня звали при обыске, когда находили незнакомый предмет. Мы добровольно показали правоохранителям, где у нас лежат страйкбольные автоматы, флешки, рации. У нас забрали жёсткий диск с компьютера, — добавляет Яшина.

Александр Козин nachinanie.ru

Также она опровергла сообщения местных изданий, что руководимый Козиным отряд якобы вёл поиски только людей со славянской внешностью и не любил нерусских (автохтонным населением Сахалина являются нивхи, айны и ороки, кроме того, более 5% современных жителей острова составляют корейцы — NEWS.ru). Справедливости ради стоит отметить, что на странице этой организации приведены данные о пропаже лиц разных национальностей.

Это ложная информация из-за статьи, которая порочит мужа. Им надо оправдаться, поэтому такие действия предпринимают. Что выкладывал муж в интернете, я не отслеживала. Он хороший семьянин, отец, спортсмен. Сына 12-летнего обучает спорту. На Сахалине ребёнок — чемпион по каратэ. У нас есть знакомые и приятели не только русские, и муж с ними общался нормально всегда, — отмечает Яшина.

Как говорит адвокат Александра Козина Евгений Балабас, его подзащитный «ничего не совершал противозаконного и ни в чём не виновен». По его мнению, о ксенофобских взглядах фигуранта и его намерении свергнуть власть могли говорить следствию те люди, которые, «видимо, решили избежать какой то ответственности и рассказать такие истории».

В официальных характеристиках Козина сведений о судимости и привлечениях нет. Он спортсмен, занимается спортом с сыном, учится на преподавателя физкультуры, чтобы потом тренировать детей. Семьянин и работяга, работал в детском садике поваром. То есть не вяжется это всё с той картиной, которую рисует следствие, — уверен Балабас.

Также адвокат пояснил, что его доверитель ещё не давал показаний (во всяком случае, в присутствии Балабаса), но заявил о своей невиновности.

Ребята играли в страйкбол и записывали ролики. Ролик был, где они имитируют, как выносят раненного с поля боя. Обычная страйкбольная игра. Из всех трёх задержанных оружие лицензированное только у одного, и то охотничье. Больше оружия нет. Каким образом можно планировать захват власти? Это абсурд, — резюмировал Балабас.

Арсений Лесной ok.ru/profile/575825177888

О других фигурантах дела известно гораздо меньше, чем об Александре Козине. Так, на странице Арсения Лесного в «Одноклассниках» указано, что он учился во Втором профессиональном лицее Южно-Сахалинска. Каких-то текстовых постов там минимум, зато есть снимки, выложенные в 2014-2019 годах. На некоторых из них он позирует в страйкбольной амуниции и с муляжами оружия, также там есть два фото с надписью x715x. В соцсети «ВКонтакте» имелся аккаунт «Арсений Белый» (ныне удалённый), имя которого в URL прописано как Arslesnoy. Он являлся создателем закрытой группы Squad 65, в описании которой говорится, что «715 — это партизан с нуля, это лучше уметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не уметь». При этом на странице сообщества подчёркивается, что его участники не позиционируют себя экстремистами и не ставят целью «подготовку вооружённого переворота, подготовку незаконных вооружённых формирований и прочего».

В соцсети «Мой мир» Арсений Лесной также позирует на некоторых фотографиях с муляжами оружия, а на выложенном в июне 2011 года снимке, сделанном где-то в заброшенном или строящемся здании, стоит с зажжённым «коктейлем Молотова».

Арсений Лесной ok.ru/profile/575825177888

Также в сентябре 2011 года была опубликована ещё одна фотография пользователя рядом со священником РПЦ Виктором Горбачом, который в настоящее время является заместителем главы Общественной палаты Сахалинской области. Как сообщил NEWS.ru Горбач, он не знаком с Арсением Лесным, добавив, что фотография с молодым человеком сделана на одном из молодёжных форумов, прошедшим несколько лет назад в регионе. Там, по словам протоиерея, были сотни людей и всех, кто с ним тогда фотографировался или общался, он не может знать.

Житель Южно-Сахалинска Олег Сафонов имеет страницу в соцсети «ВКонтакте». Очевидно, туда он давно не заходил, и последние записи датируются 2013 годом. Из анкетных данных можно узнать, что молодой человек родился в 1998 году и учился в Сахалинском государственном университете. Он состоит в группе, посвящённой Третьему рейху, а также в ксенофобском сообществе, участники которого, судя по названию, хотят видеть Россию без жителей Кавказа и Средней Азии.

vk.com/id185948415

Предыстория. Теракт в храме и кто такой Королёв

Ранее в Южно-Сахалинске имел место как минимум один случай террора на националистической почве. 9 февраля 2014 года мужчина ворвался в Воскресенский собор города с гладкоствольным помповым ружьём, убив монахиню и прихожанина, а также ранив ещё шестерых человек. Преступником оказался бывший морской пехотинец Степан Комаров 1989 года рождения. Он увлекался неоязычеством и националистическими идеями, имел соответствующие татуировки — свастику с надписью «Русь» на груди и эмблему Национал-социалистической рабочей партии Германии на спине. На первом допросе Комаров сообщил, что к поступку его подтолкнули «личные и твёрдые убеждения». Суд приговорил его к 24 годам в колонии строгого режима.

Впоследствии это происшествие, а также само неоязычество как явление неоднократно комментировал упомянутый выше протоиерей Горбач.

Сейчас с уверенностью можно сказать, что неоязычество — это проект, реализуемый в нашей стране не без участия зарубежных государств. Печальный опыт Украины, где с успехом распространялось и навязывалось неоязычество, вылился в события на Майдане и гражданскую войну, — говорил он в 2016 году.

Вероятно, адресованная задержанным страйкболистам формулировка следствия: «реализация сценариев „цветных революций“, насильственный захват власти», проскользнувшая в местных СМИ, появилась не без влияния этих заявлений.

О принадлежности Степана Комарова, устроившего стрельбу в храме, к каким-либо организованным националистическим движениям ничего не известно, сообщников у него не было. В то же время в 2010-е годы в Южно-Сахалинске действовали устойчивые националистические группы.

Как удалось выяснить NEWS.ru, упомянутый выше лидер сахалинского подразделения запрещённой в РФ националистической организации «Русские» Антон Королёв с марта 2015 года воевал в составе украинского полка «Азов» (организация, запрещённая в РФ), где фигурировал под позывным «Варяг». В марте 2020 года пользователь под ником SandroX65, который зарегистрировался в тот же день и представлялся русским националистом с Сахалина, посвятил Королёву пост на форуме «Пикабу», в котором описал свой конфликт с ним, а также назвал его агентом ФСБ.

По его словам в «десятые» годы националисты Южно-Сахалинска имели «сплочённую бригаду».

Мы понимали друг друга, ведь мы были упёртыми единомышленниками. Два раза в неделю устраивали военную и рукопашную подготовку. Бегали через препятствия, лазили по канатам в окна, стреляли из АК. Внешне мы особо не выделялись, разве что каждый из нас мог сочетать в одежде незначительный милитаристский атрибут. Кто-то из парней мог надеть тельняшку, кто-то мог надеть берцы. Под впечатлением от фильма «Бойцовский клуб» мы попытались создать нечто подобное. Возле института выискивали сельских неформалов и предлагали примкнуть к нашему закрытому клубу. Так мы сколотили группу в 30 человек, которые впоследствии были готовыми затеять драку когда угодно и с кем угодно. Занимались мы и пропагандой, — пишет аноним.

Затем, по словам автора поста, Антон Королёв убедил соратников организовать «Русский марш». При попытке его провести все участники были арестованы и доставлены в УФСБ для проведения профилактических бесед, в которых каждому предлагали сотрудничество с оперативниками. Через некоторое время после инцидента Королёв предложил зарегистрировать официальную националистическую организацию, и принялся расклеивать листовки от её имени. Вскоре, по словам анонима, члены их компании, включая его самого, были арестованы по подозрению в создании экстремистского сообщества и получили условные сроки, кроме Королёва, который дал показания на других и избежал ответственности. Ещё позднее было возбуждено новое уголовное дело с опорой на переписки националистов, которые следствию якобы ранее передал Королёв. На этот раз фигурантом стал и он сам, однако с него, в отличие от других подозреваемых, не стали брать подписку о невыезде. Пользуясь этим, он покинул страну, пишет неизвестный.

Андрей Королёв во время службы в полку «Азов» украинской Национальной гвардии Скриншот из Youtube-канала «Мариупольское ТВ»

Изложенное пользователем SandroX65 можно с поправками наложить на верифицируемую информацию об уголовном преследовании националистов на Сахалине. Как известно из открытых источников, в 2010 году трое жителей Южно-Сахалинска были осуждены за деятельность в составе запрещённой в РФ экстремистской организации «Славянский союз».

Самое строгое наказание получил оперативник угрозыска УВД Южно-Сахалинска Иван Розенко, которого следствие посчитало лидером организации. Он был заочно приговорён к четырём годам колонии, но скрылся в Белоруссии и был задержан только в 2013 году.

Роль главного подельника ФСБ отводила участковому Валерию Мялковскому, который не дожил до суда — утонул, нырнув под лёд с аквалангом. Ещё один получил условный срок, двоё были освобождены от уголовной ответственности по истечении срока давности.

Они в том числе создали сайт, на котором «демонстрировалась нацистская символика и атрибутика, способы изготовления самодельных взрывных устройств, тактика ведения ножевого боя и уличного террора, размещались фото и видеоматериалы о проводимых „боевых тренировках с оружием“, антисемитские анекдоты». Как считало следствие, основным условием приёма в организацию новых членов был опыт проведения силовых акций против «лиц неславянской внешности».

Через несколько месяцев после приговора ФСБ возбудила в Южно-Сахалинске уголовное дело за распространение ксенофобных листовок против ещё двух местных жителей.

Движение «Русские» было зарегистрировано в Южно-Сахалинске в 2012-м году. Осенью того же года Королёв покинул Россию, скрываясь от преследования по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности. Зная эти факты, можно очертить период, который описывает пользователь «Пикабу».

Происходящее сейчас в Южно-Сахалинске неизбежно сравнивается с делом «Сети», в рамках которого длительные сроки получили анархисты и антифашисты, занимавшиеся страйкболом. Им также вменялась подготовка терактов, но множество наблюдателей считают доказательства обвинения сфальсифицированными. Есть ли между этими историями действительно что-то общее — решать читателю.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.