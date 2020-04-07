Силовики в Сахалинской области задержали трёх человек, которые якобы готовили теракты и собирались насильственным способом захватить власть. Суд отправил фигурантов дела в СИЗО. Вероятно, обвиняемые в создании террористического сообщества привлекли внимание ФСБ публикациями в интернете и интересом к страйкболу, в который также играли подсудимые по нашумевшему «пензенскому делу». Только если участники так называемого сообщества «Сеть» (запрещённого в РФ) были антифашистами, дальневосточные любители вылазок на природу придерживаются прямо противоположных взглядов. Судя по материалам дела, они вели националистические паблики в соцсетях, поддерживали ультраправые идеи и желали превосходства «одной национальности над другими». NEWS.ru выяснил подробности нового дела, а также подноготную сахалинского националистического подполья, к которому, предположительно, имел ранее отношение один из задержанных.
«На принципах исключительности»
В настоящее время фигурантами дела о создании террористического сообщества (ст. 205.4 УК) проходят, по меньшей мере, три жителя Сахалинской области — 38-летний Александр Козин, 26-летний Арсений Лесной и 22-летний Олег Сафонов. По ходатайству ФСБ 6 апреля суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Все они якобы занимались страйкболом и таким образом готовились к событиям по сценарию украинского «майдана».
Вскоре после объявления в лентах новостей об их аресте местная Сахалинская федерация страйкбола выступила с заявлением, в котором говорится, что с 2018 года этот вид спорта считается в России официально признанным, а члены организации и те, кто посещает их занятия, «не привлекались к ответственности за какие бы то ни было нарушения закона».
Мы полагаем, что информация о том, что задержанные лица были страйкболистами, является ложной. Для задержанных лиц и их родственников такая позиция является выгодной, так как в их интересах создание общественного резонанса и отклика общественности. Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что сам факт наличия у задержанных лиц оборудования для игры страйкбол, не говорит об их принадлежности к страйкбольному сообществу, — говорится в заявлении на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
Позднее под заявлением оставил комментарий представитель организации Дмитрий Ставицкий.
Позвонили с Минспорта и выразили мнение о том, что наша позиция как официальной организации должна быть опубликована, — сообщил он.
https://vk.com/roososfs
Другая структура — Сахалинская ассоциация страйкбола — ограничилась публикацией новости об аресте спортсменов, не став делать каких-либо заявлений «по просьбам» местных чиновников.
Как следует из имеющегося в распоряжении NEWS.ru постановления о привлечении Александра Козина в качестве обвиняемого, он «не позднее июня 2018 года» создал на Сахалине террористическое сообщество для насильственной смены власти и конституционного строя в РФ. По версии ФСБ, незаконная деятельность «посредством вооружённых нападений на представителей органов государственной власти и правоохранительных органов» должна была вестись «для установления государственного строя, основанного па принципах исключительности и превосходства представителей одной национальности над другими».
Для этого Козин якобы предложил разделяющим его взгляды Лесному и Сафонову объединиться, на что они согласились и создали некое законспирированное сообщество под его руководством. После этого он «организовал приискание огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывчатых веществ, взрывных и зажигательных устройств; получение и отработку членами террористического сообщества навыков ведения боевых действий в условиях города и лесистой местности, перемещение в боевом порядке в составе группы, выживание в дикой природе; поиск, подбор и вовлечение в сообщество новых участников».
В свою очередь, Лесной и Сафонов «для повышения своей физической выносливости и приобретения устойчивых навыков боевых действий <...> осуществляли соответствующие тренировки, в ходе которых приобретали навыки ведения боевых действий».
Деятельность созданного и руководимого Козиным А.Н. террористического сообщества отличалась сплочённостью, организованностью и устойчивостью, которые достигались посредством согласованности совместных действий, общности преступных замыслов; контролем за поведением его участников; отработанной системой конспирации и обеспечением принимаемых мер по защите от разоблачения; поддержанием внутренней дисциплины; тесной взаимосвязи между участниками террористического сообщества, основанной на национальной общности, длительности и непрерывности существования сообщества, приверженности радикальной террористической идеологии, — говорится в документе.
Местное информагентство Sakh.com со ссылкой на собственные источники сообщает, что речь идёт о так называемом «Сахалинском тактическом клубе националистов» или S.T.C.N.
В S.T.C.N. в настоящее время числятся от 15 до 20 человек. Есть актив, сторонники и так называемые неопределившиеся. До последних до определённого момента не доносят истинные цели создания организации и даже сокращают название до S.T.C., — говорится в публикации.
Александр Козин якобы создал S.T.C.N. после распада местного отделения запрещённой в России ультраправой организации «Русские». Два года назад её лидер Антон Королёв, который уехал из России, был заочно арестован и объявлен в розыск, так как, по данным СК, с осени 2014 года находится на востоке Украины, где участвовал в боевых действиях. В августе 2018 года он был заочно арестован и объявлен в розыск в связи с открытием дела по статье УК «Участие наёмника в вооруженном конфликте» (подробно об истории сахалинских ультраправых речь пойдёт ниже). Местные СМИ, в частности, говорили об этом, упоминая представителей региональной общественной организации «Поисково-спасательный отряд ЧП Сахалин», которую в 2017 году учредил и до ареста возглавлял Александр Козин. Это подтверждается данными государственного реестра юридических лиц.
Другими учредителями выступают Иван Селезнёв и Герман Красников. Последний — 26-летний общественник и журналист, работал в сахалинских газетах, а также публиковался на сайте «Русская народная линия» с текстом «Сахалинские диаспоры выразили желание знать законы». Осенью прошлого года он стал заместителем председателя Молодёжного парламента города Томари Сахалинской области. На странице Красникова во «ВКонтакте» указано, что он придерживается монархических взглядов. Среди подписок — паблик «Расовая красота. Ода красоте белого человека», «Славянский дух» и сообщества, посвящённые древней скандинавской мифологии.
vk.com/pso_chpsakhalin
В соцсети «ВКонтакте» есть страница и у «Поисково-спасательного отряда ЧП Сахалин», на которой публикуются данные о пропавших лицах. Также там имеется фотоотчёт об играх в пейнтбол. По данным местных СМИ, эта организация пыталась получить региональный грант для аренды офиса, приобретения униформы и снаряжения. Кроме того, активисты-поисковики сотрудничали с местным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ), один из лидеров которого на Сахалине Кирилл Кобяков даже размещал в группе объединения два видеоролика (первый и второй). На одной из записей запечатлена тренировка с использованием муляжей оружия, какие обычно применяются во время игр в страйкбол.
По данным портала Sakh.com, набор в сообщество S.T.C.N. якобы осуществлялся через поисково-спасательный отряд, чьи участники не просто умели играть в страйкбол, но и использовали охолощенное оружие для отработки навыков стрельбы и привыкания к звукам выстрелов. Кроме того, издание отмечает, что под видом тактического страйкбольного клуба участники националистического объединения не только готовились к уличным боям и учились делать взрывные устройства, но и проводили в Южно-Сахалинске «вылазки в отношении выходцев из стран центрально-азиатского региона и асоциальных элементов». Также к публикации приведены снимки, якобы взятые со страниц в соцсетях, которые вёл Козин. На одном из фото изображены три человека в масках, двое из них держат оружие, похожее на автоматы Калашникова, а один облачён в «униформу» члена американского расистского движения «Ку-клукс-клан». Это скриншот из выложенного 31 декабря 2018 года новогоднего поздравления подписчиков канала «ЧП Сахалин. Русские СМИ» в YouTube.
По словам жены Александра Козина Татьяны Яшиной, её супруг также руководил одноимённым пабликом во «ВКонтакте». На него подписаны более 23 тысяч пользователей. Администраторы данного проекта заявляют, что кроме распространения информацию о чрезвычайных происшествиях на Сахалине он «также пропагандирует идеи здорового Русского национализма». В частности, админы заявляют, что на страницах сообщества освещаются сюжеты по этнической преступности «с целью показать гражданам опасность существующей в РФ миграционной политики», а также ведётся пропаганда «традиционных семейных ценностей» и отказа от алкоголя для «воспитания здорового общества». Отдельно указано, что издание уделяет внимание материалам об оружии и самообороне, а также выживанию во время военных действий «с целью развить у граждан готовность к любым экстремальным ситуациям, к тем же военным действиям».
Между тем соучредитель «Поисково-спасательного отряда ЧП Сахалин» Иван Селезнёв категорически опроверг данные о якобы отборе через участников соревнований актива для неонацистского подполья.
Мы никогда не проводили никаких «учений» для поднятия бунта в стране. Мы никогда не отказывали никому в помощи. Мы никак не поддерживаем национализм. Россия всегда была многонациональной страной. Это наша история, наше великое прошлое, без которого не будет нашего с вами будущего. Занимаясь поисками людей Александр [Козин] показал себя как надёжный товарищ, справедливый и отзывчивый человек. Знаю его достаточно давно, могу добавить, что наш поисковик ещё и хороший семьянин, замечательный тренер, спортсмен. Кому он перешёл дорогу, остаётся только гадать... Я надеюсь на справедливость и объективность тех, кто будет заниматься этим делом, а мы будем и дальше помогать людям. Будем искать и находить тех, кто пропал. Ведь самое главное для нас — это «найден, жив». Всем добра, — сообщил Селезнёв.
Из критиков Telegram в «террористы»
В 2018 году Александр Козин, как админ паблика «ЧП Сахалин Русские СМИ» давал комментарии местному изданию касательно планов властей заблокировать доступ к мессенджеру Telegram.
Если есть опасность общения террористов через Telegram, надо её ликвидировать. Поэтому отчасти это решение я понимаю и поддерживаю, — говорил Козин.
В начале апреля как к террористу сотрудники ФСБ пришли домой к самому Александру Козину. В ходе обыска они нашли несколько подозрительных предметов, которые, как сообщила NEWS.ru его супруга, могли подбросить.
Почему началось преследование, не знаю. Начался обыск так — пришли люди под видом, что нужно взять мазки на коронавирус, так как у нас на улице гражданин Китая проживает. Мы живём в частном доме, муж сначала не открывал — мы находимся на самоизоляции. Его уговаривали, он оделся, вышел к ним, его повалили. Изначально их (сотрудников ФСБ — NEWS.ru) было двое. Один был в гражданском и маске, второй —в защитном костюме белого цвета и маске. Но оказалось, что их было семеро. При обыске у нас нашли незнакомые ни мне, ни мужу предметы. В протоколе это не было отмечено, хотя у нас спрашивали, муж возразил, что это не наше. Я считаю что их подбросили, — рассказывает Татьяна Яшина.
Речь идёт о некоем обрезке трубы с проводами и банке из-под кофе, к которой якобы были скотчем примотаны болты и шурупы. По словам супруги Александра Козина, она увидела этот предмет только на фотографии у следователя.
Могу предположить, что её (банку. — NEWS.ru) у нас в доме оставили строители, которые летом ремонтировали крышу. Саму железку нашли у меня в ящике с одеждой, то есть не у мужа. Меня позвали в мою же комнату и спросили: «Что это?» Шкаф был открыт и сверху лежала эта железяка. А я понятия не имею. Муж сказал: «Вы подложили». Они возразили, мол, обыск идёт при вас. Но ведь внимание человека можно отвлечь. Пока вы в одном шкафу ковыряетесь, ты добровольно показываешь, где у тебя что лежит. И пока ты говоришь, там, за спиной, могут и положить что-то. Нам заявили, что это железяка похожа на взрывное устройство, сразу вызвали сапёра. Он приехал быстро, посмотрел и сказал, что перевозить можно. Завернули его в тряпочку и под опись, — вспоминает Яшина.
По её словам, во время обыска им запретили пользоваться телефонами, хотя супруга Александра Козина полагает, что она имела право на фото- и видеосъёмку, поскольку всё происходило в её доме.
Также мне запретили перемещаться без разрешения во время обыска, и как его проводили, я не видела. Они привели двоих понятых, но не с нашей улицы, это не соседи. Я их не знаю. Меня звали при обыске, когда находили незнакомый предмет. Мы добровольно показали правоохранителям, где у нас лежат страйкбольные автоматы, флешки, рации. У нас забрали жёсткий диск с компьютера, — добавляет Яшина.
Александр Козинnachinanie.ru
Также она опровергла сообщения местных изданий, что руководимый Козиным отряд якобы вёл поиски только людей со славянской внешностью и не любил нерусских (автохтонным населением Сахалина являются нивхи, айны и ороки, кроме того, более 5% современных жителей острова составляют корейцы — NEWS.ru). Справедливости ради стоит отметить, что на странице этой организации приведены данные о пропаже лиц разных национальностей.
Это ложная информация из-за статьи, которая порочит мужа. Им надо оправдаться, поэтому такие действия предпринимают. Что выкладывал муж в интернете, я не отслеживала. Он хороший семьянин, отец, спортсмен. Сына 12-летнего обучает спорту. На Сахалине ребёнок — чемпион по каратэ. У нас есть знакомые и приятели не только русские, и муж с ними общался нормально всегда, — отмечает Яшина.
Как говорит адвокат Александра Козина Евгений Балабас, его подзащитный «ничего не совершал противозаконного и ни в чём не виновен». По его мнению, о ксенофобских взглядах фигуранта и его намерении свергнуть власть могли говорить следствию те люди, которые, «видимо, решили избежать какой то ответственности и рассказать такие истории».
В официальных характеристиках Козина сведений о судимости и привлечениях нет. Он спортсмен, занимается спортом с сыном, учится на преподавателя физкультуры, чтобы потом тренировать детей. Семьянин и работяга, работал в детском садике поваром. То есть не вяжется это всё с той картиной, которую рисует следствие, — уверен Балабас.
Также адвокат пояснил, что его доверитель ещё не давал показаний (во всяком случае, в присутствии Балабаса), но заявил о своей невиновности.
Ребята играли в страйкбол и записывали ролики. Ролик был, где они имитируют, как выносят раненного с поля боя. Обычная страйкбольная игра. Из всех трёх задержанных оружие лицензированное только у одного, и то охотничье. Больше оружия нет. Каким образом можно планировать захват власти? Это абсурд, — резюмировал Балабас.
Арсений Леснойok.ru/profile/575825177888
О других фигурантах дела известно гораздо меньше, чем об Александре Козине. Так, на странице Арсения Лесного в «Одноклассниках» указано, что он учился во Втором профессиональном лицее Южно-Сахалинска. Каких-то текстовых постов там минимум, зато есть снимки, выложенные в 2014-2019 годах. На некоторых из них он позирует в страйкбольной амуниции и с муляжами оружия, также там есть два фото с надписью x715x. В соцсети «ВКонтакте» имелся аккаунт «Арсений Белый» (ныне удалённый), имя которого в URL прописано как Arslesnoy. Он являлся создателем закрытой группы Squad 65, в описании которой говорится, что «715 — это партизан с нуля, это лучше уметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не уметь». При этом на странице сообщества подчёркивается, что его участники не позиционируют себя экстремистами и не ставят целью «подготовку вооружённого переворота, подготовку незаконных вооружённых формирований и прочего».
В соцсети «Мой мир» Арсений Лесной также позирует на некоторых фотографиях с муляжами оружия, а на выложенном в июне 2011 года снимке, сделанном где-то в заброшенном или строящемся здании, стоит с зажжённым «коктейлем Молотова».
Арсений Леснойok.ru/profile/575825177888
Также в сентябре 2011 года была опубликована ещё одна фотография пользователя рядом со священником РПЦ Виктором Горбачом, который в настоящее время является заместителем главы Общественной палаты Сахалинской области. Как сообщил NEWS.ru Горбач, он не знаком с Арсением Лесным, добавив, что фотография с молодым человеком сделана на одном из молодёжных форумов, прошедшим несколько лет назад в регионе. Там, по словам протоиерея, были сотни людей и всех, кто с ним тогда фотографировался или общался, он не может знать.
Житель Южно-Сахалинска Олег Сафонов имеет страницу в соцсети «ВКонтакте». Очевидно, туда он давно не заходил, и последние записи датируются 2013 годом. Из анкетных данных можно узнать, что молодой человек родился в 1998 году и учился в Сахалинском государственном университете. Он состоит в группе, посвящённой Третьему рейху, а также в ксенофобском сообществе, участники которого, судя по названию, хотят видеть Россию без жителей Кавказа и Средней Азии.
vk.com/id185948415
Предыстория. Теракт в храме и кто такой Королёв
Ранее в Южно-Сахалинске имел место как минимум один случай террора на националистической почве. 9 февраля 2014 года мужчина ворвался в Воскресенский собор города с гладкоствольным помповым ружьём, убив монахиню и прихожанина, а также ранив ещё шестерых человек. Преступником оказался бывший морской пехотинец Степан Комаров 1989 года рождения. Он увлекался неоязычеством и националистическими идеями, имел соответствующие татуировки — свастику с надписью «Русь» на груди и эмблему Национал-социалистической рабочей партии Германии на спине. На первом допросе Комаров сообщил, что к поступку его подтолкнули «личные и твёрдые убеждения». Суд приговорил его к 24 годам в колонии строгого режима.
Впоследствии это происшествие, а также само неоязычество как явление неоднократно комментировал упомянутый выше протоиерей Горбач.
Сейчас с уверенностью можно сказать, что неоязычество — это проект, реализуемый в нашей стране не без участия зарубежных государств. Печальный опыт Украины, где с успехом распространялось и навязывалось неоязычество, вылился в события на Майдане и гражданскую войну, — говорил он в 2016 году.
Вероятно, адресованная задержанным страйкболистам формулировка следствия: «реализация сценариев „цветных революций“, насильственный захват власти», проскользнувшая в местных СМИ, появилась не без влияния этих заявлений.
О принадлежности Степана Комарова, устроившего стрельбу в храме, к каким-либо организованным националистическим движениям ничего не известно, сообщников у него не было. В то же время в 2010-е годы в Южно-Сахалинске действовали устойчивые националистические группы.
Как удалось выяснить NEWS.ru, упомянутый выше лидер сахалинского подразделения запрещённой в РФ националистической организации «Русские» Антон Королёв с марта 2015 года воевал в составе украинского полка «Азов» (организация, запрещённая в РФ), где фигурировал под позывным «Варяг». В марте 2020 года пользователь под ником SandroX65, который зарегистрировался в тот же день и представлялся русским националистом с Сахалина, посвятил Королёву пост на форуме «Пикабу», в котором описал свой конфликт с ним, а также назвал его агентом ФСБ.
По его словам в «десятые» годы националисты Южно-Сахалинска имели «сплочённую бригаду».
Мы понимали друг друга, ведь мы были упёртыми единомышленниками. Два раза в неделю устраивали военную и рукопашную подготовку. Бегали через препятствия, лазили по канатам в окна, стреляли из АК. Внешне мы особо не выделялись, разве что каждый из нас мог сочетать в одежде незначительный милитаристский атрибут. Кто-то из парней мог надеть тельняшку, кто-то мог надеть берцы. Под впечатлением от фильма «Бойцовский клуб» мы попытались создать нечто подобное. Возле института выискивали сельских неформалов и предлагали примкнуть к нашему закрытому клубу. Так мы сколотили группу в 30 человек, которые впоследствии были готовыми затеять драку когда угодно и с кем угодно. Занимались мы и пропагандой, — пишет аноним.
Затем, по словам автора поста, Антон Королёв убедил соратников организовать «Русский марш». При попытке его провести все участники были арестованы и доставлены в УФСБ для проведения профилактических бесед, в которых каждому предлагали сотрудничество с оперативниками. Через некоторое время после инцидента Королёв предложил зарегистрировать официальную националистическую организацию, и принялся расклеивать листовки от её имени. Вскоре, по словам анонима, члены их компании, включая его самого, были арестованы по подозрению в создании экстремистского сообщества и получили условные сроки, кроме Королёва, который дал показания на других и избежал ответственности. Ещё позднее было возбуждено новое уголовное дело с опорой на переписки националистов, которые следствию якобы ранее передал Королёв. На этот раз фигурантом стал и он сам, однако с него, в отличие от других подозреваемых, не стали брать подписку о невыезде. Пользуясь этим, он покинул страну, пишет неизвестный.
Андрей Королёв во время службы в полку «Азов» украинской Национальной гвардииСкриншот из Youtube-канала «Мариупольское ТВ»
Изложенное пользователем SandroX65 можно с поправками наложить на верифицируемую информацию об уголовном преследовании националистов на Сахалине. Как известно из открытых источников, в 2010 году трое жителей Южно-Сахалинска были осуждены за деятельность в составе запрещённой в РФ экстремистской организации «Славянский союз».
Самое строгое наказание получил оперативник угрозыска УВД Южно-Сахалинска Иван Розенко, которого следствие посчитало лидером организации. Он был заочно приговорён к четырём годам колонии, но скрылся в Белоруссии и был задержан только в 2013 году.
Роль главного подельника ФСБ отводила участковому Валерию Мялковскому, который не дожил до суда — утонул, нырнув под лёд с аквалангом. Ещё один получил условный срок, двоё были освобождены от уголовной ответственности по истечении срока давности.
Они в том числе создали сайт, на котором «демонстрировалась нацистская символика и атрибутика, способы изготовления самодельных взрывных устройств, тактика ведения ножевого боя и уличного террора, размещались фото и видеоматериалы о проводимых „боевых тренировках с оружием“, антисемитские анекдоты». Как считало следствие, основным условием приёма в организацию новых членов был опыт проведения силовых акций против «лиц неславянской внешности».
Через несколько месяцев после приговора ФСБ возбудила в Южно-Сахалинске уголовное дело за распространение ксенофобных листовок против ещё двух местных жителей.
Движение «Русские» было зарегистрировано в Южно-Сахалинске в 2012-м году. Осенью того же года Королёв покинул Россию, скрываясь от преследования по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности. Зная эти факты, можно очертить период, который описывает пользователь «Пикабу».
Происходящее сейчас в Южно-Сахалинске неизбежно сравнивается с делом «Сети», в рамках которого длительные сроки получили анархисты и антифашисты, занимавшиеся страйкболом. Им также вменялась подготовка терактов, но множество наблюдателей считают доказательства обвинения сфальсифицированными. Есть ли между этими историями действительно что-то общее — решать читателю.
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.