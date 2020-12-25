Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам колонии

https://static.news.ru/photo/85568140-46b1-11eb-b9c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Октябрьский суд Санкт-Петербурга вынес приговор историку Олегу Соколову.

Суд приговорил: признать Соколова виновным по части 1 статьи 105 УК и части 1 статьи 222 УК и назначить ему наказание в виде 12,5 года в колонии строгого режима, — сказала судья Юлия Максименко.

Суд не стал ставить под сомнение показания Евгения Понасенкова: на их недостоверность указывала сторона защиты.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие у Соколова малолетних детей, частичное признание вины, раскаяние, принесение извинений, длительную психотравмирующую ситуацию из-за конфликта с Понасенковым, положительные характеристики, вклад в развитие Российского военно-исторического общества. Однако явку с повинной в качестве смягчающего суд не учёл. Использование оружия и боеприпасов суд оценил как отягчающее обстоятельство.

Гособвинение запрашивало для Соколова 15 лет лишения свободы, его адвокаты просили назначить не больше восьми, приняв во внимание признание вины.

Дело историка начали рассматривать по существу в июне 2020 года.

Олег Соколов — известный учёный-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Историк сразу признал свою вину, однако позже, уже в суде, пытался обвинить погибшую в том, что она вынудила его пойти на преступление. «Девушка, которая мне казалась идеальным созданием, превратилась в существо из страшной сказки», — объяснял он причину своего поступка.

Следователи отправляли Соколова на психолого-психиатрическую экспертизу, в декабре 2019 года институт им. Сербского признал его вменяемым.

В начале судебных слушаний по существу историк неожиданно отказался от своего адвоката Александра Почуева, широко комментировавшего его дело в СМИ. Новым защитником Соколова стал Сергей Лукьянов.