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08 июля 2025 в 14:25

Передававший Киеву данные о ПВО житель Севастополя получил срок

Суд приговорил жителя Севастополя к 17 годам колонии за передачу данных Киеву

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Севастопольский городской суд приговорил 37-летнего местного жителя Вадима Сороколетова к 17 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Его признали виновным в передаче украинской стороне информации о местоположении систем ПВО.

Суд приговорил Сороколетова к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в сентябре 2023 года Сороколетов вступил в Telegram-чат, который координировался Главным управлением разведки МО Украины. Мужчина выполнял задания украинской спецслужбы, направленные против безопасности России. В частности, он фотографировал и собирал сведения о местах дислокации ПВО и других военных объектах.

Ранее суд отправил на два месяца в СИЗО подозреваемого в подготовке террористического акта на 9 Мая в Москве. Защита попыталась оспорить арест подозреваемого, однако судья отклонил апелляционную жалобу.

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