Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к убийствам деловых партнёров в середине 2000-х, а также возможным расправам с другими гражданами на территории нескольких дальневосточных регионов. Пока чиновнику инкриминируются ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 УК РФ (соучастие в преступлении) и п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. NEWS.ru вспомнил, как возглавляемый им регион стал не только одним из полигонов деятельности ЛДПР, к которой относится арестованный политик, но и местом развития криминальных историй вокруг бизнеса однопартийцев.

Кто ковал смертельный металл?

В Следственном комитете заявили, что чиновника задержали в связи с деятельностью ОПГ, которая якобы причастна к организации и совершению нескольких особо тяжких преступлений против бизнесменов Амурской области и Хабаровского края. В ведомстве напомнили, что в апреле 2019 года «в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет» по поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовные дела о покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке были переданы в производство следователя Главного управления по расследованию особо важных дел СК.

В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших. Полученные сведения были проверены в рамках проводимых следственных действий, в результате которых были собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края, — говорится в сообщении СК.

Помимо Сергея Фургала были задержаны ещё четверо других фигурантов дела, в том числе двое депутатов хабаровской краевой думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Не исключено, что к эпизодам убийств может добавиться ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

Сергей Фургал Сергей Карпухин/ТАСС

По некоторым данным, президент Владимир Путин отправит в отставку Сергея Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия». Есть версия, что задержание губернатора проводилось в рамках выполнения распоряжения главы государства о декриминализации Дальнего Востока.

Вину Фургал не признаёт. В региональном отделении ЛДПР, в котором состоит чиновник, заявили, что пока не собираются его исключать. Лидер партии Владимир Жириновский сказал, что вся фракция либерал-демократов может сложить полномочия в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал подобный шантаж «недопустимым».

Сергей Фургал стал главой Хабаровского края на волне политического кризиса в ряде регионов после объявления российскими властями повышения пенсионного возраста. Осенью 2018 года он выиграл выборы у своего предшественника, единоросса Вячеслава Шпорта. Новый губернатор многими воспринимался как компромиссная и техническая фигура, однако он был хорошо интегрирован не только в местную политику (ЛДПР имеет большее представительство в краевой думе, чем партия власти), но и в бизнес. Так, он фактически монополизировал скупку металлолома в регионе, якобы получив большие привилегии в ущерб конкурентам. Речь идёт об афиллированной с чиновником компании «Амурметалл», после 2018 года называющейся «Амурсталь». Интерес к этой структуре у силовиков возник в ноябре 2019 года. Тогда они посещали завод «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре, а также правительство Хабаровского края. По официальным данным, сотрудники полиции произвели выемку документов, касающихся деятельности группы компаний «Торэкс», к которым относится завод.

Бенефициарами «Амурстали» СМИ называли супругу губернатора края Ларису Стародубову, а также его экс-партнёра по бизнесу и однопартийца, бывшего депутата регионального заксобрания Николая Мистрюкова. Последний в настоящее время находится в московском СИЗО «Лефортово», проходя по делу об убийстве предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и Романа Сандалова, а также о покушении на бизнесмена Александра Смольского.

Первым в октябре 2004 года был убит Евгений Зоря. Киллер выстрелил в него не меньше восьми раз. Убитый судился с Сергеем Фургалом из-за производственного помещения в Хабаровске.

Вскоре убили Романа Сандалова. Причём тогда удалось найти киллера, им оказался Владимир Журавлёв. Следователи выяснили, что Сергей Фургал контактировал с этим человеком, однако его причастность к убийству изначально доказать не удалось. Известно, что у Сандалова были конфликты с работниками металлобазы ликвидированного в 2013 году ООО «Миф-Хабаровск». Владельцем этой базы был будущий губернатор края.

Олега Булатова убили в январе 2005 года, с 2003-го он якобы на паях с Фургалом и Мистрюковым являлся совладельцем ликвидированного в 2006-м ООО «ВЭС-маркетинг».

Сергей Фургал Пресс-служба Следственного комитета РФ/РИА Новости

Как писал NEWS.ru, вместе с Мистрюковым в СИЗО в 2019 году отправился безработный Андрей Карепов, подозреваемый в подстрекательстве к убийству двух и более лиц, сопряжённому с изнасилованием, гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей, которого подозревают в серии убийств, и инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров.

По данным источников в следственных органах, четверо этих граждан стали давать показания на Сергея Фургала. Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение и якобы раскрыл силовикам роль хабаровского губернатора в двух убийствах и одном покушении.

По непроверенным данным, распространяемым анонимными Telegram-каналами, Фургал и некоторые члены его окружения якобы имели отношение к группировке «Общак», руководимой криминальным авторитетом Евгением Васиным по кличке Джем. До своей смерти в 2001 году он был «теневым хозяином» Дальнего Востока, которым «рулил» из Космсомольска-на-Амуре. Как писал NEWS.ru, многие жители города помнят, с какими почестями хоронили вора Васина. Главарь крупнейшей в России криминальной группировки погиб от сердечной недостаточности в СИЗО, куда он попал после поджога местного кафе «Фортуна». Эти события — атака на заведение и похороны преступного лидера — стали значимой вехой в местной новейшей истории и мифологии.

Подкоп под техническую фигуру

По словам Владимира Жириновского, после победы на губернаторских выборах Фургала якобы вынуждал выйти из ЛДПР вице-премьер Юрий Трутнев.

Трутнев всячески давит на Фургала все три года. Столицу края переносят на границу с Китаем из Хабаровска — географического центра, что для всех невыгодно и неудобно (речь идёт о переносе центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток в декабре 2018 года. — NEWS.ru). После этого начался экономический разбой. Есть такой Балицкий, московский бизнесмен. Есть прекрасный завод «Амурсталь», который даёт металл всему краю. Его начинают крушить, зарплаты перестают выплачивать, кредиты прекращаются. Владельца 25% акций завода Мистрюкова арестовывают и везут в Москву. Чего вы в Москву везёте? И там его, в СИЗО «Лефортово», как рассказала нам его жена, которая в слезах просила помочь, пытают полгода и заставляют дать показания против Фургала, — сказал Жириновский журналистам.

По его мнению, происходящее в Хабаровском крае «пахнет переделом собственности», а Фургал и Мистрюков — «это простые жители и предприниматели».

Как считает хабаровский политолог Илдус Ярулин, местные наблюдатели предполагали, что Фургал будет возглавлять регион не более двух лет.

Когда он был избран губернатором, он уже многим перешёл дорогу. Фургал ведь всю игру испортил. Он и его окружение в начале выборов не рассчитывали на победу, но увидев, что Шпорт не проходит, они быстро сориентировались, что можно выиграть. Но мы уже тогда предрекали срок правления до двух лет. Все знали, что ему не дадут дольше продержаться. Но какой будет повод убрать? И выбрали самый убойный, поскольку после обвинений в убийстве и создании ОПГ на политической карьере можно ставить крест. Даже если обвинения будут сняты из-за срока давности. Идлус Ярулин доктор политических наук доктор политических наук

Аналитик полагает, что существует несколько бенефициаров уголовного преследования хабаровского губернатора. В их числе могут быть якобы представители окружения Владимира Жириновского, поскольку Фургал, возможно, претендовал на серьёзные посты в руководстве ЛДПР, чей 74-летний лидер — «уходящая натура». Также он называет одним из выгодоприобретателей местное отделение «Единой России», поскольку «когда выбита такая фигура, то возможно возрождение Хабаровского отделения».

Не исключён вариант, что новым губернатором может стать кто-то из однопартийцев Фургала, но с условием, что это будет управляемый человек. Важно, чтобы он был из ЛДПР, это позволит погасить резко вспыхнувшее народное недовольство, — говорит Яруллин.

Стоит отметить, что на портале Change.org уже появилась петиция в поддержку задержанного чиновника. Кроме того, в Instagram запущена акция с хештегом #ямысергейфургал. Также в соцсетях стали появляться призывы к жителям региона приходить на митинг за освобождение губернатора.