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03 июля 2025 в 09:34

Российское посольство прояснило ситуацию с затонувшим на Бали паромом

Посольство: россиян на борту затонувшего на Бали парома не было

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиян на борту парома, потерпевшего крушение у берегов Бали, не было, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индонезии. Там отметили, что на затонувшем судне были только индонезийцы, граждане России в результате происшествия не пострадали.

По официальной информации МИД Индонезии, иностранных граждан на борту не было, — сообщили в посольстве.

О крушении парома у индонезийского острова Бали стало известно ранее. Уточнялось, что на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа, всего 61 человек числился пропавшим без вести. По последним данным, по меньшей мере четыре человека погибли, 23 спасены.

До этого туристический катамаран «Мерлион» затонул после возгорания в акватории Владивостока у побережья полуострова Шкота. Представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ информировал, что люди были эвакуированы, никто из них не пострадал.

Также сообщалось, что контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии получил крен в 26 градусов, большие объемы груза упали за борт. Среди членов экипажа были капитан из России, 20 граждан Филиппин, два украинца и один гражданин Грузии. Участие в спасательной операции приняли корабль Военно-морских сил Индии, два корабля береговой охраны и один самолет Dornier.

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