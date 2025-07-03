На Западе считают, что Трамп мог перенять «диагноз» Байдена

На Западе считают, что Трамп мог перенять «диагноз» Байдена DS: у Трампа заподозрили деменцию после ответа на вопрос журналистов

Президента США Дональда Трампа заподозрили в деменции, пишет британский таблоид Daily Star. Это связано со странными ответами главы Белого дома на церемонии открытия центра содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас» во Флориде.

Так, у американского лидера спросили, как долго задержанные будут находиться в центре. В ответ Трамп заявил, что проведет там много времени, а Флорида является его родным штатом.

Мне нравится <...>. Я буду проводить здесь много времени. Я буду здесь столько, сколько смогу. Очень хороший вопрос, — ответил Трамп.

Примечательно, Дональд Трамп сам неоднократно обвинял своего предшественника на посту главы Белого дома Джо Байдена в снижении когнитивных способностей. Он даже дал ему прозвище Сонный Джо.

Тем временем американский предприниматель Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников Соединенных Штатов. Так он отреагировал на новость о том, что 81-летняя действующая конгрессвумен Кэй Грейнджер оказалась в доме престарелых для больных деменцией.