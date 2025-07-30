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30 июля 2025 в 12:46

Политолог раскрыл, как глобалистам удается манипулировать Трампом

Политолог Марков: глобалисты влияют на Трампа через его жену Меланию

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: Greg Nash/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глобалисты влияют на президента США Дональда Трампа через его жену Меланию, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его мнению, таким образом противники американского лидера используют личные отношения для давления.

Там схема, думаю, такая: враги Трампа манипулируют Трампом через СМИ и Меланию. Трамп сам не доверяет мейнстрим медиа в США, потому что они врут плохо про него. А Мелания им больше доверяет. И она транслирует Трампу нарративы мейнстрим медиа, — написал Марков.

Он отметил, что именно медиаконтент, создаваемый мейнстримными американскими изданиями, формирует у первой леди США представление о происходящем, в том числе о действиях российской армии. Эту информацию, по его словам, она доносит до Трампа — и тем самым невольно играет на стороне оппонентов своего мужа.

Ранее Марков заявил, что Трамп сократил 50-дневный срок ультиматума по Украине из-за усиления позиций президента США после переговоров с ЕС и перемирия между Таиландом и Камбоджей. Политолог также предположил, что таким образом глава Белого дома пытается сместить акцент с дела покончившего с собой в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна.

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