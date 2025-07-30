Американский штат объявил об эвакуации после землетрясения

Руководство американского штата Гавайи объявило об эвакуации из-за угрозы повторных цунами после землетрясения на Камчатке, сообщает телеканал ABC. Чиновники призывают жителей уходить с пляжей и подняться в наиболее высокие районы, либо оставаться минимум на четвертом этаже.

Власти призвали жителей покинуть пляжи и перебраться из низинных районов на возвышенности или укрыться как минимум на четвертом этаже здания. Сирены звучали по всему Гавайскому архипелагу каждые 10 минут в течение трех часов до ожидаемого удара стихии в рамках общештатной системы оповещения, — говорится в материале.

Национальная метеорологическая служба США предупредила, что опасность может сохраняться в течение многих часов после первых волн, поскольку за ними идут следующие. При этом высота цунами не поддается прогнозированию, и первая волна может оказаться далеко не самой большой. Также отмечается, что у людей достаточно времени, чтобы добраться до более высоких участков.

Нам нужно, чтобы люди сохраняли спокойствие, но и действовали соответственно. Если вы можете подняться на возвышенность, находясь в низине, пожалуйста, сделайте это, — заявил мэр Гонолулу Рик Блангиарди.

Ранее жители Камчатки рассказали NEWS.ru, что за всю жизнь не видели землетрясения, подобного тому, которое произошло около 11:30 по местному времени (18:30 мск). Они уточнили, что подземные толчки продолжались в течение полутора минут, после землетрясения были и афтершоки. По словам местных, толчки они были не сильными, повторялись несколько раз, а сейчас наступило затишье.