Зеленский поговорит с Трампом после одного решения США Politico: Зеленский и Трамп поговорят после решения США по военной помощи Киеву

В настоящее время готовится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Это связано с решением Вашингтона приостановить военную помощь Киеву. По данным издания, Украина не была заранее уведомлена о прекращении поставок боеприпасов из Соединенных Штатов.

США информируют Украину [о решении] сегодня в Киеве, и очень скоро будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским, — говорится в сообщении.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США остановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов для Киева. По информации издания, часть оружия уже находилась в пути на Украину. Решение о прекращении поставок было принято еще в начале июня, однако вступило в силу только сейчас, уточнила газета.

До этого Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затянулось, так как возникли проблемы с Владимиром Зеленским. По его словам, разрешение кризиса в целом оказалось «сложнее, чем кажется».