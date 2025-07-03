Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 09:39

Зеленский поговорит с Трампом после одного решения США

Politico: Зеленский и Трамп поговорят после решения США по военной помощи Киеву

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

В настоящее время готовится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Это связано с решением Вашингтона приостановить военную помощь Киеву. По данным издания, Украина не была заранее уведомлена о прекращении поставок боеприпасов из Соединенных Штатов.

США информируют Украину [о решении] сегодня в Киеве, и очень скоро будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским, — говорится в сообщении.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США остановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов для Киева. По информации издания, часть оружия уже находилась в пути на Украину. Решение о прекращении поставок было принято еще в начале июня, однако вступило в силу только сейчас, уточнила газета.

До этого Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затянулось, так как возникли проблемы с Владимиром Зеленским. По его словам, разрешение кризиса в целом оказалось «сложнее, чем кажется».

США
Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
разговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из РФ стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.