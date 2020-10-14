Историк Соколов обвинил Понасенкова в организации убийства его возлюбленной

https://static.news.ru/photo/52e1a81c-0e16-11eb-bed0-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: ANTROPOGENEZ.RU

Олег Соколов во время судебного заседания в Октябрьском суде Санкт-Петербурга обвинил своего оппонента Евгения Понасенкова в организации убийства Анастасии Ещенко.

Да, я это сделал, я виновен. Но он гораздо более виновен. Он всё это организовал, — заявил Соколов, имея в виду травлю, устроенную ему Понасенковым.

Также он отказался отвечать на вопросы представителя потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, сказав, что не будет общаться с человеком, который танцевал с Понасенковым и сидел рядом с ним на пресс-конференции.

Ранее на заседании давал показания Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин. Он рассказал о конфликте Соколова и Понасенкова и охарактеризовал действия последнего как травлю.

Олег Соколов — известный учёный-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Историк сразу признал свою вину, однако позже, уже в суде, пытался обвинить погибшую в том, что она вынудила его пойти на преступление. «Девушка, которая мне казалась идеальным созданием, превратилась в существо из страшной сказки», — объяснял он причину своего поступка.

Следователи отправляли Соколова на психолого-психиатрическую экспертизу, в декабре 2019 года институт им. Сербского признал его вменяемым.

В начале судебных слушаний по существу историк неожиданно отказался от своего адвоката Александра Почуева, широко комментировавшего его дело в СМИ. Новым защитником Соколова стал Сергей Лукьянов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что историк Соколов раскрыл подробности интимной жизни с убитой им Ещенко.