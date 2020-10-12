Историк Соколов раскрыл подробности интимной жизни с убитой им Ещенко

https://static.news.ru/photo/eb5cb9cc-0c8d-11eb-b498-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: ANTROPOGENEZ.RU

Историк Олег Соколов во время очередного судебного заседания по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко поделился подробностями своих отношений с девушкой. Он, в частности, вспомнил детали их интимной жизни.

По словам Соколова, уже на первом свидании они целовались, а на четвёртой встрече случился и интимный контакт. Как сообщают СМИ, историк подчёркивает свое восхищение красотой и интеллектом Анастасии. Соколов рассказал, что называл возлюбленную Изабель, она же звала его сиром и клялась в вечной любви.

Её, однако, не случилось. Жуткая история потрясла общественность осенью 2019 года. В ночь на 9 ноября Соколова выловили из реки Мойки, в его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки. По версии следствия, во время ссоры Соколов застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко и решил избавиться от тела, расчленив его. Голову девушки нашли в квартире историка.

Ранее 12 октября NEWS.ru сообщал, что Соколов на суде признал вину в убийстве аспирантки. При этом в июне он отказался отвечать на вопрос о своей вине. Адвокат Соколова Сергей Лукьянов отмечал, что историк собирался жениться на возлюбленной — более того, пара успела подать заявление в ЗАГС.

Вместе с тем трагедия разыгралась на почве ревности Ещенко к детям Соколова от предыдущих браков. В ходе ссоры историк схватился за ружьё. Анастасия погибла от нескольких выстрелов в голову, после чего Соколов неудачно попытался «замести следы». Стоит отметить, что в содеянном он признался сразу, однако позже пытался переложить вину на покойную, утверждая, что Ещенко «вынудила» его пойти на такой шаг.