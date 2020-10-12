Историк Соколов на суде признал вину в убийстве аспирантки

https://static.news.ru/photo/056940f8-0c78-11eb-b6dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В суде Санкт-Петербурга продолжаются заседания по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Он признал свою вину.

Да, признаюсь. Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном, — сказал он во время допроса.

Соколов также сообщил, что признаёт вину в хранении оружия и боеприпасов, отмечает ТАСС.

В июне профессор отказывался отвечать на вопрос, признаёт ли он вину в убийстве.

Кровавая драма разыгралась в Петербурге в начале ноября 2019 года. Спасатели достали из реки Мойки преподавателя Петербургского университета. В его рюкзаке обнаружили отрезанные руки, а в квартире - частично расчленённое женское тело и голову.

Погибшей оказалась его выпускница, 24-летняя Анастасия Ещенко. Пара жила вместе. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе.

Профессор оформил явку с повинной. На заседании суда, где решался вопрос о мере пресечения, Соколов разрыдался. Он признался, что хотел жениться на Анастасии, писал NEWS.ru.