Короли марафонов и фейков: что арестовали у Блиновской, Невзорова, Лерчек На какие активы российских селебрити и их родственников суд наложил арест

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Елена Блиновская

В рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской суд наложил арест на 21 объект недвижимости, среди которых квартиры и нежилые помещения в Москве, Ярославской области и в Подмосковье. Помимо этого, обеспечительные меры коснулись 50 банковских счетов, коллекционных золотых монет и валюты на общую сумму в 100 млн рублей. Какое имущество и активы других российских селебрити попадали под арест — в материале NEWS.ru.

Что арестовали у Блиновской и ее семьи

18 июля стало известно, что Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате блогером Еленой Блиновской и ее мужем налогов на сумму более 918 млн рублей арестовал 21 объект недвижимости. Под арест попали 50 банковских счетов, около 100 млн рублей в различной валюте (в том числе 46 173 358 рублей, $292 650, 123 юань, 5 цзяо). Также арестованы коллекционные монеты номиналом 10 рублей (7 штук), монеты «Георгий Победоносец» (80 штук), монеты в индивидуальных футлярах (12 штук), монеты номиналом (2 рубля), монеты номиналом (1 рубль). Под арест попало имущество не только в Москве, но и в Подмосковье и Ярославской области.

Фото: МВД РФ Обыски дома Елены Блиновской

По словам представителя прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой, суд также наложил арест на активы других родственников Елены Блиновской. Например, на недвижимость, счета и средства родителей блогера Олега и Нины Останиных, а также ее брата Александра Останина.

Ранее в рамках уголовного дела против «королевы марафонов» следователи арестовали 136 банковских счетов, принадлежащих Елене Блиновской, ее мужу и связанным с ним лицам.

Фото: МВД РФ Обыски дома Елены Блиновской

Сколько денег арестовали у Валерии и Артема Чекалиных

В рамках уголовного дела о неуплате налогов и отмывании денег в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Савеловский суд Москвы наложил арест на их денежные средства и имущество на общую сумму 311 миллионов рублей.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП Чекалин Артем Александрович в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», — заявили в суде в мае 2023 года, добавив, что аналогичное решение инстанция вынесла в отношении ИП супруги Чекалина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Артем и Валерия Чекалины

В частности, у Лерчек и ее родственников арестовали недвижимость, автомобили и средства личной фирмы «Би ФИТ». Как сообщалось ранее, на Валерию и Артема Чекалиных были оформлены несколько объектов недвижимости. Это участок на Новорижском шоссе в поселке Агаларов Эстейт и дом размером более 2 тысяч квадратных метров (общая стоимость — около 1 млрд рублей), коттедж в элитном поселке Ильинка Лейнхаус в Подмосковье за 125 млн рублей, квартира на Серпуховском Валу примерно за 80 млн рублей, квартира в московском ЖК «Зиларт» (74 квадратных метра) стоимостью около 30 млн рублей, две квартиры в Тольятти (родной город Чекалиной).

Помимо этого, они владеют несколькими автомобилями: Bentley Continental Gt V8 стоимостью около 23 млн рублей, Lamborghini Urus за 28 млн рублей, Rolls-Royce Cullinan Black Badge за 60 млн рублей, Mercedes-Benz G-Class Амg G 63 за 25 млн рублей и Mercedes-Benz GLE 300 за 7 млн рублей.

В начале июля Савеловский суд Москвы отказался снять арест с денежных счетов и автомобиля Rolls-Royce Чекалиных. В ходе заседания адвокат блогеров Константин Третьяков заявил, что пара уже погасила налоговую задолженность, но расследование дела пока не прекратили.

Фото: СК РФ Обыски дома Валерии Чекалиной

Заплатила ли налоги Митрошина

Блогера Александру Митрошину, которая сейчас живет в ОАЭ, также подозревали в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в 2020–2022 годах она, будучи индивидуальным предпринимателем, вела образовательные курсы и задолжала государству около 120 млн рублей. В мае Митрошина заявила, что погасила задолженность.

«Я несколько лет предприниматель и всё время плачу налоги. У меня никогда не было умысла уклоняться. Как бы ни было сложно признавать ошибки, но я сегодня скажу: я ошиблась и, сконцентрировавшись на том, как я развиваюсь как блогер, эксперт, я не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов. Я относилась к этому безответственно, и некоторые налоги были недоплачены», — рассказала Митрошина в онлайн-трансляции.

«Коммерсант» писал, что следствие намеревалось ходатайствовать о наложении ареста на столичную недвижимость блогера для возмещения предполагаемого ущерба. По данным Telegram-канала SHOT, в России на Митрошину было зарегистрировано ООО «Инновационные технологии для блогеров» с годовым доходом около 7,5 млн рублей. До 2022 года она была совладельцем ООО «Тынеодна», доход которого составлял около 11 миллионов рублей.

«В России блогерша, по нашей информации, успела купить несколько квартир. Когда раскрутилась, взяла апартаменты в центре столицы в „Москва-Сити“ (такие стоят от 40 до 70 млн). Сейчас у неё в собственности есть квартира в Бутово (61 квадрат) и апартаменты (111 квадратов) в самом центре столицы, возле Большого театра — на Большой Дмитровке. В конце прошлого года Митрошина также купила апартаменты в Дубае за 300 тысяч долларов, чтобы получить резидентство в ОАЭ», — говорилось в сообщении канала.

Фото: Телеграм канал Александры Митрошиной Александра Митрошина

Почему заблокировали счета компаний Оксаны Самойловой

Помимо Блиновской, Чекалиной и Митрошиной, весной 2023 года ФНС заинтересовалась блогером и женой рэпера Джигана Оксаной Самойловой. Операции двух компаний Самойловой по продаже одежды ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшл» были приостановлены.

Как писал SHOT, у блогера несколько бизнесов. «Самойлова владеет клиникой косметологии El`cosmo в Москве, агентством по подбору нянь Family1, но больше всего денег получает со своего косметического бренда Sammy Beauty. Его годовой доход около 1 млрд (по отчётам за 2021 год она заработала только на нем 978 млн)», — говорилось в сообщении.

Юрист Александр Хаминский рассказывал NEWS.ru, что счета компаний были заблокированы не из-за неуплаты налогов. «Обе компании Самойловой за последние два года показывали нулевую выручку. Никаких налоговых обязательств, кроме нескольких судебных разбирательств на совершенно незначительные суммы, у них не было», — отметил Хаминский.

Какое имущество арестовали у Белоцерковской и Невзорова

В январе 2023 года суд арестовал имущество журналистки и блогера Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) на сумму 153 млн рублей в рамках уголовного дела о фейках о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ). На ее имя были оформлены: машино-место и квартира в Москве, а также жилые дома, квартира и земельный участок в Петербурге. В итоге живущую во Франции Белоцерковскую объявили в розыск и заочно приговорили к девяти годам заключения.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ника Белоцерковская

У фигуранта аналогичного дела — телеведущего и журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), эмигрировавшего из РФ после начала СВО, Басманный суд летом 2022 года арестовал земельный участок. Через год прокуратура Северной столицы подала иск с требованием вернуть в собственность города принадлежащие Невзорову два земельных участка в поселке Лисий Нос на северном берегу Финского залива. В ведомстве утверждают, что журналист незаконно приобрел эту землю.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Сам Невзоров заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках. По словам журналиста, в его доме остались «только очень старый, доживающий в покое жеребец, собака и книги».

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