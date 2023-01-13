Суд арестовал имущество Белоцерковской на 153 млн рублей по делу о фейках Адвокат: имущество блогера Белоцерковской арестовали на 153 млн рублей по делу о фейках

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вероника Белоцерковская

Имущество блогера Вероники Белоцерковской (физлицо, выполняющее функции иноагента) арестовано на 153 миллиона рублей в рамках расследования уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ. Решение было принято Басманным судом Москвы, передает РИА Новости. Адвокат блогера по назначению Эльвира Кашигина в ходе заседания воспротивилась ходатайству о продлении срока ареста имущества.

Здесь арестовано имущество на 153 миллиона рублей, а санкция статьи предусматривает штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, — заметила юрист.

В частности, среди арестованного имущества Белоцерковской обозначены машино-место, участок с домом, а также квартира в Санкт-Петербурге.

Блогер уже давно находится за границей. В России ее заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Причина преследования Белоцерковской силовиками заключается в нескольких постах, которые были опубликованы женщиной в социальных сетях. В своих сообщениях блогер «распространяла заведомо ложную информацию о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче». Белоцерковской грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции в Россию Белоцерковской. В организации считают преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.