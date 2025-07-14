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14 июля 2025 в 15:17

«Электронная запись»: в Совфеде о передаче замороженных активов РФ Украине

Сенатор Климов: передача замороженных активов России Украине ничего не решит

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Передача замороженных российских активов Соединенными Штатами Украине не повлияет на ход спецоперации, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он отметил, что санкции против РФ и активная финансовая помощь со стороны Запада Украине уже не принесли ожидаемого эффекта.

США уже в украинскую топку отправили приблизительно $300 млрд. И что? Российская армия продолжает наступление по всему фронту, а санкции, на которые они рассчитывали, должного эффекта не дают. Деньги, которые США хотят отторгнуть от нас окончательно и передать Украине, мы не видим с 2022 года, а некоторые с 2014 года. Мы на эти деньги когда-то продали кому-то нефть, газ или уран. Неважно. У нас этого уже нет. Все эти деньги, на мой взгляд, по ошибке, которую можно было бы не совершать, вложили в американские ценные бумаги и на их счета в банках. Вложили и вложили. У нас уже нет ни тех ресурсов, которые мы продали, ни тех предметов, которые мы продали. Но денег вроде тоже нет. Мы к этому уже привыкли, — пояснил Климов.

По его словам, замороженные российские активы в США представляют собой лишь электронные записи и не могут сравниться с реальными военными поставками. Он также обратил внимание на то, что глава Белого дома Дональд Трамп делает много различных и часто противоречивых заявлений, к которым уже давно следует привыкнуть.

Замороженные российские активы, которые США хотят передать Украине, — это же все электронные записи на серверах американских банков. Это не пушки, это не ракеты, это не танки и не живые люди. Это просто электронная запись. Электронные записи сами по себе ничего не решают. Я не знаю, что собирается сказать Трамп и даже гадать не хочу. У них там семь пятниц на неделе — к этому пора привыкнуть, — резюмировал Климов.

Ранее сообщалось, что американские политики, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что Трамп может использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Как пояснил американский сенатор Линдси Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.

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