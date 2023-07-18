В ФРГ у россиян отбирают машины, на Украине – квартиры. Что происходит? Как россиянину удалось вернуть конфискованный автомобиль в Германии

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Гамбург, Германия

Россиянину Ивану Ковалю удалось вернуть в Гамбурге свой автомобиль. Его забрала немецкая полиция более месяца назад возле дома, в котором живет Коваль. Все это время он вел борьбу за свою собственность с помощью адвоката. По данным издания «Фонтанка», похожие случаи в ФРГ уже происходили. Автомобили забирают не только у туристов из РФ, но и у россиян — граждан стран ЕС и имеющих в них вид на жительство. Конфисковывают собственность россиян и в других странах. О наиболее резонансных случаях — в материале NEWS.ru.

Как россиянин добился возврата изъятого автомобиля

Как сообщил Иван Коваль РБК, машину у него изъяли 1 июня возле дома в Гамбурге. В таможенной службе проверили документы и нарушений не нашли, но авто все равно арестовали, заявив, что «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен».

По словам россиянина, ему объяснили, что запрет касается всех — «военных, гражданских, без разницы». Он подал жалобу в таможню, оттуда обращение передали в прокуратуру Гамбурга.

13 июля Коваль рассказал «Фонтанке», что прокуратура разрешила вернуть изъятую Audi Q3. «Обоснования [для ареста авто] нет. Завтра утром пойду забирать», — заявил Коваль .

Почему власти ФРГ конфискуют машины с российскими номерами

Власти Германии забирают автомобили с российскими номерами, как правило, на таможне. Об этом порталу TourDom.ru рассказали туристы из Петербурга — супружеская пара, которая ехала на своем автомобиле в Великобританию (у жены есть гражданство Великобритании, у ее мужа — шенгенская виза).

По их словам, на въезде в Германию из Дании таможенники заявили, что изымают автомобиль по причине запрета экспорта из России. Путешественники пытались объяснить, что в течение суток они должны покинуть ЕС и въехать на территорию Великобритании. После долгих споров им удалось убедить проверяющих оставить автомобиль. Супруги продолжили путь, но им предстоит возвращаться в Петербург через страны ЕС, чтобы избежать проблем на границе с ФРГ.

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press Автомобили забирают не только у туристов из РФ, но и у россиян — граждан стран ЕС и имеющих в них вид на жительство

В Германии таких случаев уже десятки. Российское консульство порекомендовало гражданам РФ «воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами».

Как отреагировали на изъятие автомобилей в консульстве в Берлине

Российские консулы попытались выяснить, на каком основании таможня и полиция ФРГ изымают автомобили россиян. Немецкие власти сослались на Регламент Совета Евросоюза «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации на Украине». В нем прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров, включая автомобили. Власти ФРГ не признают за россиянами, приехавшими в страну на своих автомобилях, право на частную собственность, отмечают в консульстве.

«Более того, российских граждан предупреждают о возможности уголовного преследования в связи с нарушением законодательства», — сообщило консульство РФ в Германии. О подобных проблемах у россиян в других странах ЕС пока не сообщалось.

Автомобили в Германии отбирают не только у россиян, но и у голландцев. Посольство Нидерландов в Москве призвало своих граждан не ездить через ФРГ на машинах с российскими номерами.

«Посольство получило информацию о том, что в некоторых случаях зарегистрированные в России автомобили, на которых граждане ЕС въезжали в Германию, были конфискованы немецкими властями в соответствии с положениями о санкциях ЕС», — сообщило посольство в Telegram-канале.

Чем объяснили конфискацию автомобилей в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у российских граждан в Германии.

«Считаем случившееся правовым произволом в отношении граждан нашей страны и их собственности. Предпринимаемые властями ФРГ шаги <...> являются прямым следствием повсеместно насаждаемой Брюсселем русофобии», — отметила официальный представитель МИД.

Захарова считает, что германские власти обязаны возместить российским гражданам материальный и моральный ущерб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Захарова

«Посольством России в Берлине осуществлен демарш в МИД ФРГ. Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности и возмещения материального и морального ущерба», — заявила Мария Захарова.

Как у Артемия Лебедева отняли две квартиры в Киеве

Киевские власти приступили к изъятию собственности россиян еще в прошлом году, сразу после начала СВО. В мае 2022 года Верховная рада одобрила закон, разрешающий по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает спецоперацию российских войск. Но и до вступления закона в силу Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии собственности дочерних предприятий Сбербанка и ВЭБ в стране. Согласно конституции, отбирать активы можно только через суд, но президент Зеленский разрешил это делать напрямую Совбезу.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак осенью прошлого года опубликовал список «российских пропагандистов» из 166 человек. Среди них были люди, которые имели собственность на Украине. К ним украинские спецслужбы проявляли, по всей видимости, особое внимание. Например, в марте 2023 года СБУ заочно предъявила обвинение российскому дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа о поездке на Запорожскую АЭС, которую он посетил еще летом 2022 года.

Украинский Высший антикоррупционный суд конфисковал у Лебедева две квартиры в Киеве. Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Украины Инна Богатых на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

«ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов блогера и пропагандиста Артемия Лебедева — в доход государства взыскано две квартиры в центре Киева (138 и 193 квадратных метра)», — написала Богатых.

Журналисты выяснили, что речь идет о квартирах на Ярославовом Валу и улице Саксаганского. При этом Лебедев является владельцем только первой жилплощади, а вторую квартиру, как полагают украинские власти, дизайнер переписал на своего знакомого незадолго до начала специальной военной операции.

Как изымали активы Дерипаски, Ротенбергов и Гинера на Украине

Гораздо больший интерес украинские власти проявили к связанным с Россией предприятиям на Украине.

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о национализации активов компаний, которые, как здесь считают, аффилированы с российскими бизнесменами Олегом Дерипаской, Аркадием и Игорем Ротенбергами, Евгением Гинером.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олег Дерипаска

«В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен», — говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР.

Какие предприятия Киев посчитал аффилированными с Россией

По информации ГБР, национализированы ООО «Глуховский карьер кварцитов» и ООО «Николаевский глиноземный завод» ориентировочной стоимостью 10 млрд гривен, которые власти страны связывают с Дерипаской. Гинеру в Киеве приписывают владение 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк», Ротенбергам — ТРЦ Ocean Plaza ориентировочной стоимостью более $350 млн.

Также национализированы доли и имущество россиян в других отраслях экономики, в том числе 100% «Авангард-Виларти». В числе владельцев других национализированных активов также фигурируют россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, отметили в ГБР. Решение коснулось «сотен производственных помещений, техники и складов», которые, как утверждают в Госбюро, использовались россиянами для обогащения на Украине.

Чье еще имущество передали Украине

Американские власти в свою очередь решили передать Киеву средства российского бизнесмена Константина Малофеева. Соединенные Штаты конфисковали у Малофеева $5,4 млн.

А Эстония завершила подготовку юридической схемы, которая позволит изымать заблокированные в стране российские активы и передавать их Украине до того, как такое решение будет принято на общеевропейском уровне.

МИД РФ уже неоднократно заявлял о недопустимости «уроков беззакония» в отношении российских собственников за рубежом. Действия по отъему собственности здесь считают «откровенным воровством».

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