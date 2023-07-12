«Произвол и русофобия»: Захарова ответила на изъятие российских авто в ФРГ Захарова: Москва не оставит без реакции действия ФРГ по изъятию частных машин у граждан РФ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Произволом и русофобией назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова действия властей Берлина по изъятию частных автомобилей у российских граждан. Комментарий дипломата опубликован на сайте журнала «Международная жизнь». По словам Захаровой, Москва не оставит происходящее без должной реакции.

Вне зависимости от того, идет ли речь об элементарной юридической безграмотности отдельных германских чиновников, неспособных разобраться в хитросплетениях еэсовского законодательства, или о сознательной линии Берлина в свете непрекращающихся в ЕС спекуляций вокруг поиска псевдоправовых оснований для изъятия российских активов, подобные действия не останутся без нашей должной реакции. <...> Предпринимаемые властями ФРГ шаги <...> являются прямым следствием повсеместно насаждаемой еэсовским Брюсселем русофобии, — заявила представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что происходящее является произволом, и сообщила, что Москва потребовала от немецкой стороны незамедлительно прекратить изъятие частного транспорта у россиян, вернуть его и возместить ущерб.

В конце июня Таможенная служба ФРГ не исключила возможности конфискации автомобилей с номерами РФ в случае нарушения санкционного режима Евросоюза. В ответе на запрос ТАСС сообщалось, что это может произойти на основании регламента Совета ЕС «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине». Там, в частности, прописан запрет для россиян на продажу и ввоз на территорию ЕС автомобилей.

В российском посольстве в Берлине рекомендовали гражданам временно воздержаться от ввоза на территорию ФРГ машин с российскими номерами.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что точная сумма суверенных активов России, которые были заморожены в странах Евросоюза с начала спецоперации на Украине, составляет €207 млрд. Он добавил, что обсуждается вопрос об оказании финансовой помощи Украине за счет доходов от этих активов.