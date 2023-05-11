В Кремле оценили решение США передать средства Малофеева Киеву Песков: Москва не оставит без ответа решение США передать средства миллиардера Малофеева Киеву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Малофеев

Москва не оставит без ответа решение США передать средства российского миллиардера Константина Малофеева Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что ответные шаги будут соответствовать интересам России.

Нужен анализ ситуации. Здесь мало что можно сделать в самих США. Делать нужно то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Естественно, ища нелинейные, нестандартные варианты ответа. В любом случае, без взаимности такие шаги нельзя оставлять, — заверил Песков.

Он также почеркнул, что такое решение прежде всего ударит бумерангом по самим США и подорвет доверие к ним.

Это не что иное, как посягательство на совершенно святое для США право собственности, — резюмировал Песков.

Ранее генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче Украине $5,4 млн, которые Соединенные Штаты конфисковали у Малофеева. Информацию об этом подтвердил генпрокурор Украины Андрей Костин, который поблагодарил США и пообещал, что Украина никогда не забудет об этой помощи.

В российском посольстве в Вашингтоне решение США назвали воровством, которое обесценивает базовый принцип американского общества о неприкосновенности частной собственности.