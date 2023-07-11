Власти Украины забрали у Артемия Лебедева две квартиры Суд на Украине конфисковал у дизайнера Артемия Лебедева две квартиры в центре Киева

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Украинский Высший антикоррупционный суд конфисковал у российского дизайнера Артемия Лебедева две квартиры в Киеве, сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Украины Инна Богатых на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). При этом Лебедеву запретили въезд в страну еще в 2017 году.

ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов блогера и пропагандиста Артемия Лебедева — в доход государства взыскано две квартиры в центре Киева (138 и 193 квадратных метра), — написала Богатых.

По данным LIFE.ru, речь идет о квартирах на Ярославовом Валу и улице Саксаганского. При этом Лебедев является владельцем только первой жилплощади, а вторую квартиру, как полагают украинские власти, дизайнер переписал на своего знакомого незадолго до начала специальной военной операции.

В октябре 2022 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал список «пропагандистов» из России из 166 человек, среди которых был и Лебедев. В марте 2023 года СБУ заочно предъявила Лебедеву обвинение из-за его репортажа о поездке на Запорожскую АЭС, которую он посетил летом 2022 года.

В мае 2019 года суд на Украине отклонил апелляционную жалобу Лебедева на решение СБУ о запрете на въезд в страну. По версии украинской спецслужбы, российский дизайнер является сторонником «антиукраинской общественной позиции» и идеологии «русского мира», также ему приписывали поддержку Донецкой и Луганской народных республик.

Между тем Госбюро расследований Украины заявило о национализации активов, принадлежащих российским бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам, Олегу Дерипаске и Евгению Гинеру.