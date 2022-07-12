«Маленькая радость»: Артемий Лебедев съездил на Запорожскую АЭС Артемий Лебедев посетил Запорожскую АЭС в Украине

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Артемий Лебедев

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) фотографию с крыши 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем российских войск. По его словам, он поехал туда не просто так, а с целью саботировать решение правительства Украины о запрете на въезд.

Я люблю путешествовать и люблю посещать редкие и интересные места. Есть у меня и еще одна слабость — люблю насрать на авторитет. Тут прям супер-комбо — попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом Зеленского мне въезд запрещен с января этого года еще на пять лет! Из таких маленьких радостей и должна состоять полноценная жизнь, — признался дизайнер.

Подписчики Лебедева негативно отреагировали на его перформанс и предупредили, что из-за подобных действий его могут не пустить в другие страны.

Одной поездкой ради хайпа закрыл себе въезд в большинство цивилизованных стран. Ну и по делу, — отметил один из пользователей Сети.

Другой упрекнул его в разжигании ненависти между Россией и Украиной.

12 июля два украинских беспилотника нанесли удар по зданию, расположенному рядом с Запорожской АЭС, заявил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар. По его словам, две мины повредили здание, люди не пострадали.