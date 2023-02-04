Посольство России в США назвало воровством передачу Киеву активов Малофеева

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Малофеев

Российское посольство в Вашингтоне назвало решение властей США о передаче Украине конфискованных активов бизнесмена Константина Малофеева воровством. Как заявили в дипмиссии, политика Штатов обесценивает базовый принцип американского общества о неприкосновенности частной собственности.

Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам. Кроме того, очевидным образом демонстрирует ангажированность судебной власти. Американская «фемида» оказалась полностью подчинена политической воле Белого дома, — заявили в посольстве.

Российские дипломаты также отметили, что это подрывается и инвестиционный климат в США, так как теперь все иностранные бизнесмены понимают, что их активы никак не защищены местными законами.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас ранее заявил, что в случае изъятия своей госсобственности за рубежом Россия может предпринять ответные шаги, в том числе запустить конфискацию иностранных активов. Он добавил, что Конституция РФ не позволит конфисковать активы физлиц.