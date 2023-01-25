Россия может пойти на конфискацию собственности недружественных стран Сенатор Клишас заявил, что Россия может пойти на конфискацию активов юрлиц в качестве ответных мер

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Андрей Клишас

В случае изъятия своей госсобственности за рубежом, Россия может предпринять ответные шаги, в том числе запустить конфискацию иностранных активов, заявил РБК глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас. Он добавил, что Конституция РФ не позволит конфисковать активы физлиц.

[Возможен] любой [ответ], вплоть до конфискации собственности иностранных государств. До конфискации собственности физических лиц, я уверен, не дойдет — у нас это не позволит сделать Конституция, — заявил Клишас.

Ранее руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Он уточнил, что ведомство будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Киеву.

До этого агентство Bloomberg заявило, что немецкое правительство может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники сделают то же самое и будут решены юридические вопросы. По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.