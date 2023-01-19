Минюст США намерен начать передачу российских активов Украине США намерены начать передачу части конфискованных российских активов Украине

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Министерство юстиции США

Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины, заявил руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс, передает ТАСС. Он уточнил, что ведомство будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Киеву.

В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий, — сказал Адамс.

Он напомнил, что в конце декабря в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.

Этот закон не дает возможности передать все конфискованные активы. <…> но тем не менее это дает надежду на то, что первые переводы средств от минюста Госдепартаменту начнутся в ближайшие недели и месяцы, — подчеркнул представитель минюста.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что немецкое правительство может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники сделают то же самое, и будут решены юридические вопросы. По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.