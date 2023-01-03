Bloomberg: Германия может передать Украине российские активы

Фото: IMAGO/Christian Ditsch/Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Немецкое правительство может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники сделают то же самое и будут решены юридические вопросы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.

Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию относительно конфискации активов у России, — указано в материале.

Источники отмечают, что вопрос сложный и некоторые в правящей коалиции настроены более активно, чем другие. При этом более выгодным с юридической точки зрения путем может стать захват активов причастных к конфликту лиц.

После начала военной операции России на Украине страны ЕС заморозили €19 млрд активов российского бизнеса и €23 млрд активов ЦБ. Всего же в мире в результате антироссийских санкций оказались замороженными около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

В конце 2022 года глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что Москва готова приступить к диалогу с западными странами на тему взаимной разморозки активов. По его словам, РФ есть что предложить Западу, однако все будет зависеть от желания партнеров. Он подчеркнул, что если договоренности все же будут достигнуты, то сам процесс разморозки активов будет не быстрым.