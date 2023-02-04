США впервые перечислили Украине деньги российского бизнесмена CNN: США перечислили на нужды Украины средства, конфискованные у предпринимателя Малофеева

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Константин Малофеев

Генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче Украине $5,4 млн, которые ранее Штаты конфисковали у российского бизнесмена Константина Малофеева, сообщает CNN. Информацию об этом подтвердил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине, — заявил генпрокурор США.

В ответ на это Костин поблагодарил США и пообещал, что Украина никогда не забудет об этой помощи.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас ранее заявил, что в случае изъятия своей госсобственности за рубежом Россия может предпринять ответные шаги, в том числе запустить конфискацию иностранных активов. Он добавил, что Конституция РФ не позволит конфисковать активы физлиц.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли, которую можно будет направить в помощь Украине. Он подчеркнул, что следует продолжить переговоры по использованию российских средств для восстановления Украины, так как масштабы разрушений продолжают расти.