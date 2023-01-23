Глава Евросовета рассказал, как будут использовать замороженные активы РФ Глава Евросовета Мишель: ЕС будет использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

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Евросоюз хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли, которую можно будет направить в помощь Украине, заявил Financial Times глава Евросовета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что следует продолжить переговоры по использованию российских средств для восстановления Украины, так как масштабы разрушений продолжают расти. Мишель также предположил, что власти ЕС будут развивать дискуссии по вопросу конфискации российских активов, несмотря на юридические препятствия.

Это вопрос справедливости и честности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами — это совершенно ясно, — подчеркнул глава Евросовета.

Ранее руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Он уточнил, что ведомство будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Киеву.

До этого агентство Bloomberg заявило, что немецкое правительство может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники сделают то же самое и будут решены юридические вопросы. По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.