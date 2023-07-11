Киев национализировал активы Ротенбергов, Дерипаски и Гинера ГБР Украины заявило о национализации активов отца и сына Ротенбергов, Дерипаски и Гинера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о национализации активов российских предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски и Евгения Гинера. По данным ведомства, в госбюджет поступили активы бизнесменов на миллиарды гривен.

Высшим антикоррупционным судом приняты решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев — заявили в ГБР Украины.

По данным ведомства, среди национализированных активов «Глуховский карьер кварцитов», «Николаевский глиноземный завод» и ТРЦ Ocean Plaza стоимостью более $350 млн, а также 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк». Конечными бенефициарами структур названы Ротенберги, Дерипаска и Гинер.

Помимо того, национализированы доли и имущество россиян в других отраслях экономики, в том числе 100% «Авангард-Виларти». В числе владельцев других национализированных активов также фигурируют россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, отметили в ГБР. Решение коснулось «сотен производственных помещений, техники и складов», которые, как утверждают в Госбюро, использовались россиянами для обогащения на Украине.

В мае парламент Крыма принял решение о национализации квартиры, принадлежащей семье президента Украины Владимира Зеленского. Также на полуострове решили изъять ряд других объектов, среди которых винодельческое производство ООО «Але-Виналь-Крым», принадлежащее одному из богатейших людей Украины Вадиму Ермолаеву, активно поддерживающему ВСУ, указали в крымском парламенте.