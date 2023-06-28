Эстония придумала схему изъятия €35 млн у РФ в пользу Украины. Это законно? Эстония подготовит базу для помощи Украине за счет российских средств в обход ЕС

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Эстония завершила подготовку юридической схемы, которая позволит изъять заблокированные в стране российские активы и передать их Украине до того, как такое решение будет принято на общеевропейском уровне. Об этом сообщает газета Postimees. Законодательную базу для такого шага подготовят до конца января 2024 года. Соответствующими планами поделилась премьер республики Кайя Каллас. Как будет проходить экспроприация, сможет ли РФ ее оспорить — в материале NEWS.ru.

О чем объявили власти Эстонии

«Решение почти готово, оно обсуждалось в кабмине, но некоторые детали еще требуют уточнения. Так мы сможем продемонстрировать другим государствам, как эта схема может работать на законных основаниях», — рассказала госпожа Каллас.

Вице-канцлер МИД Эстонии по юридическим вопросам Эрки Кодар уточнил, что уже готовы поправки к национальному закону о международных санкциях. Они предполагают, что ущерб, масштаб которого оценит украинская сторона, будет возмещаться за счет активов конкретных лиц, «имеющих доказанную связь с формированием российской политики или содействующих ее реализации».

Если Таллин действительно решится на это, то пойдет впереди Брюсселя, ведь общеевропейское решение пока не принято, отмечают европейские СМИ.

О каких суммах идет речь

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на эстонское Управление по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на принадлежащих России счетах в стране составляют почти €20 млн. По уточняющим данным Бюро финансовой разведки республики, которые приводит «Интерфакс», на начало июня 2023 года в Эстонии заблокировано €34,8 млн.

В целом Евросоюзом и странами G7 (включая США, Британию, Канаду и Японию) были заморожены €300 млрд из золотовалютных резервов российского Центробанка. Также речь идет примерно о €19 млрд частных лиц — граждан РФ, попавших под санкции.

Более €200 млрд из них, по данным Politico, находятся в Европе, главным образом в центральных депозитариях ценных бумаг — расчетных центрах, которые являются частью европейской финансовой системы. Самые большие доли принадлежат бельгийской Euclear и люксембургской Clearstream.

Фото: Shutterstock Эстония завершила подготовку юридической схемы, которая позволит изъять заблокированные в стране российские активы и передать их Украине

Когда впервые предложили передать замороженные активы РФ Украине

«Идея использовать российские активы для компенсации последствий боевых действий на Украине была выдвинута более года назад, но в то время она казалась юридически невозможной. Однако по мере того как конфликт перевалил за 12-месячную отметку, появились нарастающие признаки, что такая опция возможна», — пишет Politico.

Издание напоминает, что 21 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «застала врасплох своих коллег, объявив, что Брюссель предложит использовать прибыль от более чем €200 млрд активов российского Центробанка, замороженных в ЕС, для восстановления Украины». «Мы выступим с предложением по этим активам до ухода на летние каникулы», — пообещала фон дер Ляйен. Ее заявление издание называет «смелым ходом», поскольку внутри ЕС нет единства по этому вопросу.

Почему в ЕС нет единства насчет использования российских активов

Как рассказал Politico «вовлеченный в вопрос» европейский дипломат, послы стран ЕС в Брюсселе «высказали серьезные оговорки» в отношении предложения фон дер Ляйен. «Все еще остается ряд политических, юридических, финансовых аспектов, которые необходимо тщательно рассмотреть», — отметил собеседник издания.

Он сослался на европейский Центробанк, который в специальном письме предупредил насчет юридических рисков экспроприации российских замороженных активов. Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель «также был осторожен в оценках». Он отметил, что «сформулирует конкретное предложение лишь после того, как им будут удовлетворены все государства — члены ЕС и выскажут свою поддержку».

Среди тех, кто выступает за «мобилизацию российских активов», Польша, Словакия, республики Балтии и северные страны ЕС. Они полагают, что это позволит не только «наказать Россию», но и облегчить бремя для европейских налогоплательщиков.

«В то же время представители Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Португалии и других стран выразили сомнение [в целесообразности такой меры] и призвали к дальнейшей работе», — подтвердили Politico еще два дипломата ЕС на условиях анонимности.

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия боевых действий в Киевской области, Украина

Чего опасаются европейские политики

«Это был бы беспрецедентный юридический шаг, который уже вызвал бурю негодования в ряде правительств. Этот план сопряжен с политическими, правовыми и экономическими рисками. Он будет иметь последствия для роли резервов в стабилизации валют, а также с точки зрения международной защиты государственной собственности. Потенциально он может оспариваться в суде», — отмечают европейские собеседники Politico.

Как сообщало агентство Bloomberg, немецкое правительство канцлера Олафа Шольца «поддерживает требование Киева о репарациях, но еще не заняло четкую позицию по поводу конфискации активов РФ». Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок («Зеленые») выступает за изъятие хотя бы части средств. Либеральный министр финансов Кристиан Линднер «более осторожен». По версии источников Financial Times, он опасается, что конфискация активов ЦБ РФ создаст опасный прецедент и затянет европейские страны в «юридическую трясину». В Берлине склоняются к «точечным санкциям», поскольку «в случае наложения тотальных арестов на урегулирование юридических споров могут уйти годы».

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна согласна, что задействование российских активов для помощи Украине «поднимает юридические вопросы, которые неизбежно придется решать».

Великобритания и ее союзники не нашли легальной возможности окончательно конфисковать российские активы, чтобы затем использовать их при восстановлении Украины, заявил заместитель главы МИД страны Лео Докерти. По его словам, британские власти «изучают всевозможные способы», чтобы «найти юридически рабочий маршрут» конфискации средств.

Какие два сценария экспроприации рассматривают в ЕС

Источники в Брюсселе называют два возможных сценария экспроприации российских активов, предложенные Еврокомиссией. Каждый из них, по оценкам Совета ЕС, «обеспечит доходность в размере около 3% в год».

Первый состоит в том, чтобы «инвестировать замороженные и обналиченные российские деньги, а дивиденды использовать во благо Украины». «Но это наложило бы на ЕС ответственность за потенциальные убытки от инвестиций, чего страны, по понятным причинам, стремятся избежать», — объясняет Politico. То есть ЕС был бы обязан компенсировать России потери, связанные с инвестированием ее государственных активов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Источники в Брюсселе называют два возможных сценария экспроприации российских активов

Второй вариант «чуть менее перспективен, зато его больше поддерживают в ЕС». Речь идет об обложении налогом непредвиденной прибыли, которую получают нынешние держатели этих активов — в основном, центральные депозитарии ценных бумаг, такие как Euroclear и Clearstream. «Это позволило бы избежать ответственности за убытки, но остаются юридические сомнения относительно права собственности на эту прибыль», — отмечает издание.

«В ЕС нет консенсуса о том, какой вариант предпочтительней. Шведский дипломат Андреас Лид, которому поручено вести переговоры со странами ЕС по замороженным российским активам, признает: „Есть достаточная степень готовности работать над вторым вариантом“. Но он признал, что и тут нет однозначного мнения», — заключает Politico.

Есть еще один риск. Европейский Центробанк предупредил, что оба варианта «повышают риски подрыва правовых и экономических основ, от которых зависит международная роль евро». «В любом случае это может отбить охоту у других стран хранить свои валютные резервы в евро, а также поставить европейских посредников в невыгодное положение, если ЕС будет действовать в одиночку», — считают эксперты ЕЦБ.

Что говорят российские международники

«Планы эстонского правительства неслучайно названы „схемой“. В юриспруденции схема — нечто нелегитимное, операция или несколько связанных между собой операций, которые идут в обход установленных правил и норм. Такое использование российских активов не будет иметь под собой правовых оснований. Кстати, к такому выводу пришли юристы Германии и Франции, которые уже исследовали этот вопрос. Российская сторона вполне может предъявить претензии в отношении золотовалютных активов. Если речь идет о частных активах, которые также незаконно удерживаются, то и их собственники имеют право требовать возмещения ущерба», — заявил NEWS.ru профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

По словам эксперта, шансы оспорить решение в международных судах у РФ достаточно высоки, а сроков давности по таким делам не существует. «К тому же все неполученные доходы, которые можно было бы получить за это время, тоже будут учитываться — РФ может включить их в требуемую сумму ущерба. Поэтому не в интересах государств неправомерно удерживать эти активы, поскольку их возмещение в стоимостном выражении возрастает с каждым днем», — считает Дмитрий Лабин.

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Юрист отметил, что России доступны все средства, предусмотренные для мирного урегулирования споров, начиная с переговоров и заканчивая арбитражем и судебными инстанциями. В частности, РФ может апеллировать к Комиссии международного права — вспомогательному органу Генассамблеи ООН, которая в 2001 году предложила проект об ответственности государств за противоправные деяния. «Но над этими исками должны работать опытные юристы-международники, которые сформулируют требования и приложат все необходимые обоснования», — заключил профессор МГИМО.

Что говорят экономисты

Это не новые механизмы, это кража, заявил NEWS.ru президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. «Кто сказал, что критика эстонских властей в адрес российской внешней политики — основание для конфискации ресурсов?» — задается вопросом эксперт. По его словам, эстонская экономика сильно зависит от России и, если Москва объявит полную экономическую блокаду этой стране, то Таллин не продержится даже полгода и точно пересмотрит свое решение.

«Во-первых, Эстония покупает у России электрическую энергию, продолжает закупать газ по сложным схемам, получает российский сжиженный природный газ через третьи руки. Во-вторых, многие эстонские предприятия получают сырье из Москвы. Десятки эстонских предприятий работают на российских комплектующих, связаны с российскими технологическими производствами. Их отсутствие полностью остановит их работу», — сказал Межевич.

Эксперт отметил, что раз Эстония выходит за правовое поле, то России необходимо занять жесткую позицию и остановить все поставки, а «не закрывать глаза на происходящее».

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