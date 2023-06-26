В Германии назвали рискованным план ЕС по российским активам FT: чиновники ФРГ предупредили о юридических и финансовых рисках плана ЕС по российским активам

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Ряд чиновников Германии высказались против плана Евросоюза по использованию замороженных активов ЦБ РФ для восстановления Украины, пишет Financial Times. По их мнению, такой шаг повлечь юридические и финансовые риски.

Так, представитель МИД ФРГ заявил изданию, что Берлин делает «все возможное по закону», чтобы найти и заморозить активы попавших под санкции российских физических и юридических лиц. Однако идея использовать эти средства на нужды Украины, по его словам, вызывает «сложные вопросы».

Другой собеседник газеты высказал опасения, что изъятие ЕС средств Банка России или получение прибыли от их инвестирования может создать прецедент для требований Польши к Германии о возмещении ущерба в ходе Второй мировой войны.

Еще один чиновник сообщил, что предложение ЕС по российским активам было изучено Минюстом ФРГ и там пришли к выводу о его невыполнимости с юридической точки зрения.

Ранее сообщалось, что рабочая группа ЕС по замороженным российским активам пришла к выводу, что законных оснований для их конфискации нет. В связи с этим сообщество рассматривает вариант их временного использования. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг призвал ЕС к осторожности в данном вопросе. По его словам, если какое-либо из действий в отношении этих средств будет отменено судом, то это станет дипломатической и экономической катастрофой.