В ЕС признали невозможность законно конфисковать российские активы Bloomberg: в ЕС не видят законных оснований для конфискации замороженных российских активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Евросоюза пришли к выводу, что не могут на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму свыше €200 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ. Сообщество рассматривает вариант временного использования этих средств.

По данным агентства, рабочая группа ЕС по использованию замороженных российских активов не видит «надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные или иммобилизованные активы только на том основании, что они подпадают под ограничительные меры ЕС».

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что ЕС следует быть осторожным в данном вопросе. Он напомнил, что государства ЕС позиционируют себя как правовые и защищающие международный порядок. Министр подчеркнул, что решение по российским активам должно быть абсолютно законным. Если какое-либо из действий в отношении этих средств будет отменено судом, то это станет дипломатической и экономической катастрофой.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что заморозка российских активов за рубежом происходит в нарушение всех норм законодательства и сравнил ее с разбоем и Средневековьем. Он поручил правительству ускорить возвращение активов РФ в ключевых отраслях в отечественную юрисдикцию.