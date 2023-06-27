Глава ЕК призвала отдать Украине замороженные активы ЦБ РФ

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Урсула фон дер Ляйен

Замороженные в Европе активы Банка России следует конфисковать и потратить на восстановление Украины, заявила в беседе с Nikkei глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в ближайшее время руководство ЕК выдвинет соответствующее предложение на обсуждение.

Я твердо убеждена, что Россия должна заплатить за разрушения, которые она спровоцировала на Украине, — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что для конфискации заблокированных российских активов необходимы очень надежные правовые инструменты. Именно этот аспект сейчас и пытаются разрешить в руководстве Еврокомиссии, добавила вон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что рабочая группа ЕС по замороженным российским активам пришла к выводу, что законных оснований для их конфискации нет. В связи с этим рассматривается вариант их временного использования. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг призвал ЕС к осторожности в данном вопросе. По его словам, если какое-либо из действий в отношении этих средств будет отменено судом, то это станет дипломатической и экономической катастрофой.

Как сообщала газета Financial Times, ряд чиновников Германии высказались против плана Евросоюза по использованию замороженных активов ЦБ РФ для восстановления Украины. По их мнению, такой шаг может повлечь юридические и финансовые риски.