Польша анонсировала 12-й пакет антироссийских санкций Замглавы МИД Польши: Варшава приступила к работе над 12-м пакетом санкций против России

Фото: Mateusz Marek / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press

Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что Варшава в качестве одного из лидеров уже готовит план по 12-му пакету ограничений в отношении России, сообщает телеканал TVN24. По его словам, независимо от «удовлетворенности 11-м пакетом санкций», нужно продолжать оказывать давление на Россию. Дипломат добавил, что для Польши важно, чтобы в новом документе были прописаны следующие ограничения: запрет на ввоз алмазов, компьютеризация различных видов комплектующих, дополнительные ограничения на обход санкций и санкции в атомной отрасли.

Независимо от удовлетворенности 11-м пакетом санкций, необходимо продолжать на постоянной основе оказывать давление на Россию, поэтому мы уже думаем о 12-м пакете санкций, — сказал Вавжик.

Замглавы ведомства отметил, что против Белоруссии должны быть приняты одинаковые санкции. Он при этом признал, что многие страны в Европе будут выступать против отдельных пунктов новых ограничений.

Вступивший в силу 11-й пакет европейских санкций против России содержит в том числе меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз представил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.