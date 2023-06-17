Франция заявила о важности сохранения связи с Россией Глава МИД: Франция должна сохранять каналы диалога с РФ, в том числе на высшем уровне

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж считает важным сохранение каналов диалога с Москвой на высшем уровне. Слова главы МИД приводит телеканал LСI. Она отметила, что в настоящее время у Франции есть возможность для контактов с представителями правительства РФ и первым лицом государства.

Каналы диалога с Россией должны быть сохранены, в том числе на уровне глав государств. <...> У нас есть возможность говорить с президентом России Владимиром Путиным и моим российским коллегой Сергеем Лавровым, и наши посольства находятся в контакте, сохраняются и другие каналы, — сказала Колонна.

Она добавила, что в последний раз общалась с российским коллегой Сергеем Лавровым в сентябре 2022 года по поводу миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Кроме того, министры встречались в феврале на саммите G20, но двустороннего общения организовано не было.

Упоминая о конфликте на Украине, Колонна подчеркнула, что Франция не желает поражения России, но выступает за создание благоприятных условий ведения переговоров для Украины и восстановление территориальной целостности страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас у него нет тем для телефонного разговора с Путиным. При этом он не исключил новых контактов, если для этого представится подходящий случай.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу RTL, что собирается вновь поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний телефонный разговор между лидерами России и Германии состоялся 2 декабря 2022 года.