Макрон заявил, что ему не о чем разговаривать с Путиным Макрон сообщил, что у него пока нет тем для полезного разговора с Путиным

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время у него нет тем для полезного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не исключил, что в будущем продолжит переговоры. Макрон отметил, что в начале конфликта на Украине он неоднократно беседовал с Путиным по телефону, сообщает РИА Новости.

Франция всегда была доступна для диалога со всеми. Если представится случай и в зависимости от их содержания — я не исключаю новых переговоров. Сегодня нет тем для полезного разговора, — сказал президент.

Он добавил, что если появятся вопросы о гражданской атомной энергетике и безопасности на Запорожской атомной электростанции или будет наблюдаться «продвижение в ряде вопросов», при которых «диалог будет оправдан», он возобновит переговоры «без всяких колебаний».

Ранее Макрон отмечал, что странам Европейского союза следует выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях. Он объяснил свою точку зрения тем, что РФ всегда будет соседом Европы и вернется на международную арену после того, как «наступит устойчивый мир на условиях Киева в соответствии с международным правом».

Французский лидер также заявил о намерении содействовать налаживанию мирных отношений между Арменией и Азербайджаном. По его словам, урегулирование должно предусматривать соблюдение интересов каждой из сторон.