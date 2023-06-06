Шольц поговорит по телефону с Путиным впервые с декабря 2022 года Шольц заявил, что намерен поговорить с Путиным по телефону впервые с декабря 2022 года

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу RTL, что собирается вновь поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний телефонный разговор между лидерами России и Германии состоялся 2 декабря 2022 года.

Шольц заявил, что планирует вновь поговорить с президентом России Владимиром Путиным, поскольку давно этого не делал, хотя сейчас неподходящее время, — говорится в сообщении.

Канцлер ФРГ неоднократно заявлял о важности сохранения контактов с Москвой и говорил, что в Германии будут их поддерживать. В то же время Шольц подчеркивал намерения Берлина продолжать оказывать военную поддержку Украине для разрешения ситуации на поле боя.

В конце мая Шольц в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger также сообщал о планах впервые за долгое время созвониться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Канцлер ФРГ признавал, что довольно давно не говорил с российским лидером, но при этом заверил, что контакт будет восстановлен, как только для этого наступит «подходящий момент».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас у него нет тем для телефонного разговора с Путиным. При этом он не исключил новых контактов, если для этого представится подходящий случай.