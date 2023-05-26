Шольц захотел поговорить по телефону с Путиным

Фото: Kremlin.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger, что планирует в скором времени созвониться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить происходящие на Украине события. По его словам, с момента последнего телефонного разговора прошло очень много времени и в «подходящий момент» контакт будет восстановлен. В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря.

Прошло довольно много времени с момента моего последнего телефонного звонка. Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным, — сказал Шольц.

Политик подчеркнул, что власти ФРГ продолжат поддерживать Украину на поле боя. Также он заявил, что не допустит прямого столкновения России и НАТО в ходе военного конфликта.

Шольц ранее раскрыл ряд деталей телефонных разговоров, которые он вел с Путиным. По его словам, порой их беседы длились до полутора часов. Он добавил, что стороны всегда сохраняли вежливый тон. Что касается разговоров по украинской тематике, то в них выявлялись «серьезные различия во мнениях», добавил Шольц.