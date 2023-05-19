Невзорова захотели лишить земли на Финском заливе Прокуратура Петербурга потребовала изъять у Невзорова два земельных участка

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Александр Невзоров

Прокуратура Санкт-Петербурга подала иск с требованием вернуть в собственность города два земельных участка, принадлежащих журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга. Оба участка находятся в поселке Лисий Нос на северном берегу Финского залива.

Участки не были выкуплены Невзоровым в нарушение п. 3 Указа президента от 27.10.1993 № 1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился, — говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что провели проверку, по результатам которой выяснилось, что Невзоров незаконно приобрел эту землю.

Материалы передали судье, они еще не приняты к производству.

В феврале Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Журналист уехал из России в начале 2022 года, когда на него завели уголовное дело, после чего вместе с супругой получил гражданство Украины.

В июне 2022 года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова в Петербурге. СМИ писали, что стоимость земли составляет 7,87 млн рублей.