Невзорова заочно приговорили к тюремному сроку Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Невзоров

Басманный районный суд Москвы приговорил журналиста Александра Невзорова (включен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам лишения свободы заочно по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщает корреспондент РИА Новости из здания суда. Накануне прокурор требовал для журналиста девять лет колонии. Невзоров находится за пределами России.

Назначить наказание в виде восьми лет колонии, — огласила приговор судья.

В марте 2022 года СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооруженных силах РФ. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках еще одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные со спецоперацией РФ на Украине.

22 апреля Министерство юстиции России внесло Невзорова в реестр СМИ-иноагентов, а 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Невзорова. Также сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции журналиста в Россию, сообщив, что считает преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.

В июне Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины.