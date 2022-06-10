Суд арестовал участок Невзорова в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок журналиста Александра Невзорова (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), расположенный в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Там уточнили, что арест наложили в рамках уголовного дела о дискредитации Невзоровым Вооруженных сил РФ. Стоимость участка составляет 7,87 млн рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г., расположенный в городе Санкт-Петербурге, — сказали в суде.

В марте СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооружённых силах РФ. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках ещё одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные со спецоперацией РФ на Украине. 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Невзорова.

22 апреля Министерство юстиции России внесло Невзорова в реестр СМИ-иноагентов. 28 апреля стало известно,что он вместе с супругой подал заявку на получение гражданства Украины.