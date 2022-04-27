Бастрыкин поручил проанализировать высказывания Невзорова о спецоперации Глава СК Бастрыкин поручил проанализировать высказывания Невзорова о спецоперации

Александр Невзоров / Фото instagram.com/nevzorovofficial

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым провести анализ высказываний журналиста Александра Невзорова, которые были связаны со спецперацией РФ на Украине. Проверка пройдет в рамках уже открытого в отношении журналиста уголовного дела. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России в рамках уже расследуемого уголовного дела (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) в отношении журналиста Александра Невзорова проанализировать его высказывания, связанные с проведением российскими военнослужащими специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Вновь полученную информацию будут учитывать в совокупности с другими материалами дела.

22 марта Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова. Его обвиняют в распространении в соцсетях ложной информации о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации России на Украине. В частности, в вину ему вменяется распространение фотографий и видео о родильном доме в городе Мариуполе, источниками которых являются украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко.