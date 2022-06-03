Mash: журналист Невзоров подал заявку на украинское гражданство Mash: журналист Александр Невзоров с супругой подал заявку на украинское гражданство

Фото: Александр Невзоров/Социальные сети

Александр Невзоров

Российский журналист Александр Невзоров (признан в России СМИ-иноагентом) подал заявку на получение гражданства Украины. Как сообщает Telegram-канал Mash, вместе с ним сменить подданство собирается и его супруга, Лидия Невзорова. Данные получены из попавших в руки журналистов документов украинского МИД.

По сообщению Telegram-канала, заявление о получении украинского гражданства от россиянина датировано еще 28 апреля текущего года. По законам Украины, для рассмотрения этого документа Невзорова и его супругу должны будут проверить на присутствие в базе Интерпола и других международных организаций.

Соответствующий запрос поступил от украинского консульства в Италии, где ранее у Александра Невзорова обнаружили недвижимость. Если проверка в полиции Украины пройдет успешно, россиянин действительно может получить новое гражданство.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Невзорова. Ему инкриминируют распространение фейков о Вооруженных силах России.